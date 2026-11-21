सवारी के दौरान बाबा महाकाल के हाथ में किसने पकड़ा दी चिलम? वीडियो देख भड़के भक्त
महाकाल भक्तों ने उज्जैन कलेक्टर और मंदिर प्रबंधन समिति से की शिकायत. भावनाएं आहत होने का आरोप. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:25 PM IST
उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर से 16 नवंबर को कार्तिक अगहन मास की पहली सवारी निकाली गई. सवारी के दौरान का एक वीडियो विवाद का कारण बन गया है. वीडियो में पालकी में विराजमान भगवान चंद्रमौलेश्वर के हाथ में चिलम जैसी वस्तु दिखाई दे रही है. श्रद्धालुओं का कहना है ये बहुत आपत्तिजनक है. उज्जैन के पांच युवा श्रद्धालुओं ने मंदिर समिति और कलेक्टर रोशन सिंह को शिकायत कर निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है.
मंदिर के सोशल मीडिया पेज पर वीडियो
श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए गए सवारी के वीडियो देखकर भक्तों में आक्रोश है. वीडियो में सवारी के शिप्रा नदी स्थित श्री रामघाट पहुंचने और पूजन के दौरान भगवान चंद्रमौलेश्वर के हाथ में चिलम जैसी वस्तु नजर आ रही है. श्रद्धालुओं इसके अंदर मादक पदार्थ होने के आशंका जताई है. हालांकि पदार्थ की वास्तविकता और चिलम भगवान के हाथ में किसने रखी, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.
युवाओं ने कलेक्टर से की शिकायत
उज्जैन के ईशान सिंह, आनंद त्रिवेदी, रौनक उज्जैनिया, लक्ष्य परिहार, विशाल शर्मा, यश सांखला व अन्य ने उज्जैन कलेक्टर एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह को शिकायत की है. शिकायत में 16 नवंबर को निकली कार्तिक अगहन मास की पहली सवारी के दौरान हुई घटना को धार्मिक मर्यादा के विपरीत बताया गया है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. युवाओं का कहना है कि भगवान के स्वरूप के साथ मादक पदार्थ से जुड़ी वस्तुओं का प्रदर्शन श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करना है.
धार्मिक परंपरा और नशा मुक्ति अभियान का हवाला
शिकायतकर्ता यश सांखला ने कहा "इस घटना को केवल एक आपत्तिजनक दृश्य तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसके सामाजिक और धार्मिक प्रभावों पर भी सोचना चाहिये. वैदिक ग्रंथों, पुराणों में भगवान की सवारी के दौरान इस तरह की चिलम प्रदर्शित करने की किसी परंपरा का प्रमाण नहीं मिलता. ऐसे दृश्य से धार्मिक आयोजनों की मर्यादा प्रभावित हो सकती है. सरकार के नशामुक्ति अभियान को भी ठेस लगी है." शिकायत में आगामी सवारियों और धार्मिक आयोजनों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
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मंदिर के पुजारी ने भी जताई आपत्ति
श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति से जुड़े पुजारी आशीष शर्मा ने कहा "महाकाल की सवारी में भगवान को चिलम अर्पित करने की कोई परंपरा नहीं है. भगवान शिव से जुड़ी कुछ तस्वीरों में भांग और चिलम जैसे प्रतीक देखने को मिलते हैं लेकिन इन्हें सवारी की स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं माना जा सकता. मामले की जांच दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए."
कलेक्टर ने दिया जांच का हवाला
उज्जैन कलेक्टर एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने कहा "वीडियो संज्ञान में आया है. शिकायत भी मिली है, जिसे गंभीरता से लिया गया है. जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वीडियो व मामले की जांच करवाई जा रही है."