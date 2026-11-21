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सवारी के दौरान बाबा महाकाल के हाथ में किसने पकड़ा दी चिलम? वीडियो देख भड़के भक्त

महाकाल सवारी के दौरान चिलम का विवाद, भक्त भड़के ( ETV BHARAT )

उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर से 16 नवंबर को कार्तिक अगहन मास की पहली सवारी निकाली गई. सवारी के दौरान का एक वीडियो विवाद का कारण बन गया है. वीडियो में पालकी में विराजमान भगवान चंद्रमौलेश्वर के हाथ में चिलम जैसी वस्तु दिखाई दे रही है. श्रद्धालुओं का कहना है ये बहुत आपत्तिजनक है. उज्जैन के पांच युवा श्रद्धालुओं ने मंदिर समिति और कलेक्टर रोशन सिंह को शिकायत कर निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है.

मंदिर के सोशल मीडिया पेज पर वीडियो