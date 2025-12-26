ETV Bharat / state

बाबा महाकाल मंदिर में भर-भर के आया धन, एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा का दान

बाबा महाकाल मंदिर में भर-भर के आया धन (ETV Bharat)
Published : December 26, 2025 at 3:20 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 3:49 PM IST

4 Min Read
उज्जैन: 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. साल 2025 में बाबा महाकाल के धाम में धन वर्षा का हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है. 1 अरब रुपए से अधिक का दान मंदिर समिति को साल भर में अलग-अलग माध्यमों से मिला है. मंदिर समिति के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक 5.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने साल भर में यह दान राशि अलग-अलग माध्यमों से दी है. हर साल भर का आंकड़ा मंदिर समिति जारी करती है. महाकाल महालोक बनने के बाद से लगातार दान में भी बढ़ोतरी हुई है. यह सभी दान राशि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा सुगम दर्शन व्यवस्थाओं में उपयोग में ली जाती है.

मंदिर समिति अध्यक्ष व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया "साल भर में जो सावन का महीना था. उसी में लगभग 30 करोड़ का दान मंदिर समिति को मिला है. जिससे समझ में आता है कि प्रत्येक वर्ष दान राशि मंदिर में बढ़ रही है, क्योंकि पिछले वर्ष सावन के महीने में यह आंकड़ा 21-22 करोड़ का था. ऐसे में साल भर का जो आंकड़ा आया है. वह वाकई हैरान करता है. मंदिर समिति इसी दान राशि से अपनी तमाम व्यवस्थाओं को संचालित करती है.

उज्जैन कलेक्टर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पिछले साल 2024 में जो दान राशि थी, वह लगभग 92 करोड़ रुपए की थी. इस बार अधिक है. पिछले वर्ष की तुलना में 15 करोड़ अधिक दान मिला है. यानि इस बार 1 अरब 07 करोड़ 93 लाख है. "

1 अरब से अधिक का आया दान

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने अधिक जानकारी देते हुए बताया "बीते 11 महीने 15 दिनों में कुल 107 करोड़ 93 लाख की आय दान पेटी और शीघ्र दर्शन, आभूषणों के माध्यम से हुई है. जिसमें 592.366 किलो चांदी, 1483.621 ग्राम सोना, जिनकी कीमत लगभग 13 करोड़ से अधिक है. साल भर में अभी 5 दिन शेष है, ऐसे में उम्मीद है कि यह आंकड़ा और बढ़ेगा.

श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर (ETV Bharat)

2024 की तुलना मे 2025 में कितना दान मिला?

प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा 2025 में 1483.621 ग्राम सोना जो 2024 में 1533 ग्राम था, 592.366 ग्राम चांदी 2025 में जो 2024 में 399 किलो थी. यानी इस वर्ष चांदी का दान ज्यादा मिला है. 13 करोड़ से अधिक के आभूषण हैं. ऐसे ही नगद राशि 43 करोड़ 43 लाख, शीघ्र दर्शन से 64 करोड़ 50 लाख की राशि मिली है. 13 करोड़ के आभूषण अलग हैं.

क्या शामिल क्या नहीं?

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि 1 अरब से अधिक के दान में शीघ्र दर्शन, दान पेटी, लड्डू प्रसादी, नगद और आभूषणों को जोड़ा गया है. दान राशि में भस्म आरती बुकिंग, अभिषेक पूजन, अन्न क्षेत्र, धर्मशाला बुकिंग, फोटोग्राफी मासिक शुल्क, भांग एवं ध्वज बुकिंग उज्जैन दर्शन बस सेवा से होने वाली आय को शामिल नहीं किया गया है."

सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही नजर (ETV Bharat)

1 दिन में 2.5 लाख श्रद्धालू ले रहे दर्शन लाभ

श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति अध्यक्ष व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि "क्रिसमस से छुट्टियों का दौर शुरू हो गया है. क्रिसमस के दिन ही ढाई लाख से अधिक दर्शनार्थियों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं. वीकेंड पर भी इसी तरह दर्शनार्थियों का आंकड़ा मंदिर में देखने मिलता है. श्रद्धलुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी, कंट्रोल रूम से नजर, एसपी के निर्देशन में पुलिस बल तैनात है. मंदिर के सुरक्षा कर्मियों भी मुस्तेद हैं. ध्यान रखा जा रहा है. मंदिर में डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है. जगह-जगह कर कोड लगाए गए हैं. जिससे मंदिर की जानकारी वक्त पर ले पा रहे हैं.

नए साल में मोबाइल पर प्रतिबंध

कलेक्टर सिंह ने कहा नए साल में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि अपने मोबाइल मंदिर परिसर में नहीं ले जाएं. मंदिर की दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने में सहयोग करें."

Last Updated : December 26, 2025 at 3:49 PM IST

TAGGED:

