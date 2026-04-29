अन्न क्षेत्र में दान करने वाले भक्त खुद लगा सकेंगे महाकाल को भोग, जल्द शुरू होने वाली है ऑनलाइन सुविधा
बाबा महाकाल के अन्न क्षेत्र में दान करने वाले भक्तों के लिए विशेष सौगात, जन्मदिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि पर परिवार के साथ लगा सकेंगे भोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 4:44 PM IST
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों दर्शनार्थियों की आस्था का खास केंद्र है. महाकालेश्वर मंदिर समिति ने दानदाताओं और श्रद्धा भाव से जन्मदिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि और अन्य कोई विशेष आयोजनों पर अन्न दान करने वाले दानदाताओं के लिए विशेष सौगात देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
भक्त अब तक मंदिर के अन्न क्षेत्र भोजनशाला में ऑफलाइन बुकिंग करवाकर भक्तों को मिलने वाली भोजन प्रसादी में सहयोग राशि दे रहे थे लेकिन अब ये सुविधा ऑनलाइन होने जा रही है. खास बात यह है कि ऑनलाइन सुविधा के साथ-साथ ऑनलाइन दान देने वाला भक्त परिवार सहित मंदिर पहुंचकर खुद बाबा महाकाल को भोग की थाली पुजारी के माध्यम से अर्पित कर सकेगा.
मंदिर के अन्न क्षेत्र में हर रोज 10000 भक्त करते हैं भोजन
मंदिर की उप प्रशासक सिम्मी यादव ने बताया, "महाकालेश्वर मंदिर के अन्न क्षेत्र में हर रोज 10000 श्रद्धालुओं को निःशुल्क दानदाताओं एवं मंदिर समिति की ओर से भोजन करवाया जाता है. वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी अन्न क्षेत्र में दान कर भोजन करवाना हो तो वह व्यक्ति अन्न क्षेत्र जाकर रसीद कटवाता है और उसकी धन राशि से भोजन करवा दिया जाता है. उसके लिए तारीख व समय तय कर दिया जाता है."
उन्होंने बताया, "नई व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो मंदिर नहीं आ सकते और अन्न दान करना चाहते हैं तो वे अब ऑनलाइन मंदिर की वेबसाइट से समय, तारीख बुक करवा सकेंगे और जिस दिन उनका टर्न आएगा, वे खुद उज्जैन आकर परिवार सहित पुजारी के माध्यम से बाबा महाकाल तक पहुंचकर पहले बाबा को भोग लगाएंगे फिर अन्न क्षेत्र में भक्तों को भोजन परोसा जाएगा."
अन्न क्षेत्र में भोजन करवाने कितना करना होता है दान
मंदिर समिति के अनुसार भगवान को हर रोज सुबह 10 बजे विशेष भोग लगाया जाता है, जिसमें एक मिठाई, गेंहू की रोटी, दाल चावल, 2 तरह की सब्जियां होती हैं. मंदिर के अन्न क्षेत्र में चूंकि हर रोज 10000 लोग भोजन करते हैं, उसके लिए भक्तों को एक टाइम भोजन करवाने के लिए 51000रुपए दान देना होता है और 2 टाइम के लिए 1 लाख 10 हजार रुपए का दान देना होता है. मीठे प्रसाद के लिए 21000रुपए का दान निर्धारित है. दान के लिए अधिक संख्या में भक्त आ सके और ज्यादा लोग भोजन पा सकें, इसके लिए मंदिर ने ऑनलाइन व्यवस्था की बात कही, यह व्यवस्था आगामी सोमवार यानि 4 मई से शुरू हो जाएगी.
- मशीनों से तैयार होगा 'महाकाल' का लड्डू प्रसाद, 15 दिन से पहले खराब हुआ तो 25 लाख जुर्माना
- भगवान भी गर्मी से परेशान! श्री कृष्ण को चंदन का लेप, महाकाल का शीतल जल से सतत अभिषेक
- महाकाल की नगरी में मां बगलामुखी की महाआरती, 1000 लोगों को फ्री भोजन का संकल्प
मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दान की सुविधा
मंदिर की उप्रशासक सिम्मी यादव ने जानकारी देते हुए बताया, "भक्त मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट https://www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in/ के माध्यम से दान दे सकते हैं. जिसकी सुविधा जल्द ही शुरू कर दी जाएगी. इस वेबसाइट के जरिए मंदिर में आने वाले भक्त दर्शन, आरती संध्या, आरती शयन, आरती भस्म, शीघ्र दर्शन व्यवस्था का भी लाभ उठा सकते हैं, साथ ही मंदिर से संबंधित सभी जानकारी भी जान सकते हैं.