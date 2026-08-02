महाकाल मंदिर क्षेत्र में अलर्ट, दुकानदार से लेकर व्यापारियों की कुंडली तैयार, गतिविधियों पर पैनी नजर
उज्जैन महाकाल मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी. आपराधिक प्रवृत्ति के दुकानदारों की आई-ऐप से निगरानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 2:44 PM IST
उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन में पवित्र सावन माह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और महाकाल क्षेत्र को अपराधमुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चला रखा है. इस अभियान के तहत महाकाल मंदिर के आसपास संचालित होटल, लॉज, धर्मशालाओं, फूल-प्रसाद विक्रेताओं और तिलक लगाने वाले सहित अन्य प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है.
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान
महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने ने कहा, "पुलिस आई-ऐप के माध्यम से जानकारी एकत्र कर रही है. अभियान के दौरान पुलिस टीम संबंधित व्यक्तियों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, नाम, पता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर उन्हें आई-ऐप पर डिजिटल रूप से दर्ज कर रही है. अब तक महाकाल क्षेत्र में करीब 300 से 350 लोगों का सत्यापित डेटा ऐप में फीड किया जा चुका है. अभियान पिछले लगभग एक महीने से लगातार जारी है."
अपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर
पुलिस का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड तैयार करना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि महाकाल क्षेत्र में कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति सक्रिय न रहे. सत्यापन के बाद संबंधित लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा. अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज पाए जाते हैं या उसकी गतिविधियां संदिग्ध मिलती हैं, तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
आवश्यकता होने पर अपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को महाकाल मंदिर क्षेत्र से हटाने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी. महाकाल मंदिर क्षेत्र में कई बार फूल-प्रसाद विक्रेताओं के बीच विवाद और श्रदालुओं के साथ मारपीट जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जिसमें श्रद्धालुओं को चोट भी आई हैं. उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने इस ऐप को विशेष रूप से तैयार किया है. जिसमें महाकाल क्षेत्र में कार्य करने वाले या छोटी और बड़ी दुकानें लगाने वालों की जानकारी एकट्ठा की जा रही है.
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''शिव अर्धांग'' कार्यक्रम आयोजित
महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आयोजित 21वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2026 ''शिव अर्धांग'' की प्रथम संध्या पर कार्यक्रम आयोजित हुआ. जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से आये कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी. जिसमें शास्त्रीय गायन, तबला पखावज और शास्त्रीय नृत्य कथक की प्रस्तुति हुई.