उज्जैन में महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर हमला, बाल-बाल बचे, पथराव से कार के कांच फूटे
मंगलवार देर रात उज्जैन में महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज की कार पर पथराव, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की जांच.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 1:54 PM IST
उज्जैन : श्री पंच निर्मोही अणि अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज की कार पर अज्ञात युवकों ने पत्थराव कर दिया. घटना मंगलवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे की है. पथराव से कार के शीशे टूट गए. महामंडलेश्वर ने हमले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगा रहे हैं.
देर रात आश्रम लौटते वक्त हमला
महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने बताया "मंगलवार देर रात वह देवास से लौटकर सदावल आश्रम जा रहे थे. हनुमानगढ़ी क्षेत्र के पास कुछ अज्ञात युवकों ने उनकी कार को रोकने की कोशिश की. कार नहीं रोकने पर अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर अचानक पत्थर बरसाना शुरू कर दिया. इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई और तुरंत पुलिस को सूचना दी."
संतों पर हमले बड़ी चिंता का विषय
महामंडलेश्वर का कहना है "अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का. बाबा महाकाल की कृपा से मैं सुरक्षित हूं, लेकिन बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ लोग लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं. इसकी सूचना मैं पहले भी दे चुका हूं. वर्तमान में संतों पर हमले और हत्या जैसी घटनाएं चिंता का विषय हैं. यदि इसी तरह उन्हें लगातार परेशान किया जाता रहा तो उज्जैन छोड़कर किसी अन्य तीर्थ में जाकर रहने पर मजबूर होना पड़ सकता है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह बाबा महाकाल की शरण में ही अपना जीवन समर्पित कर देंगे."
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एक दिन पहले महामंडलेश्वर सुमिनानंद को धमकी
थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया "घटना की सूचना मिलते ही पुिलिस सक्रिय हुई. मामले की जांच की जा रही है. आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं." एक दिन पहले ही अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर सुमिनानंद महाराज को भी जान से मारने की धमकी मिली थी. धमकी भरे पत्र में आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए हत्या की धमकी दी गई. महामंडलेश्वर ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक (SP) प्रदीप शर्मा को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत भेजकर सुरक्षा की मांग की है.