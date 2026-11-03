रग्बी में कप्तानी, कुश्ती में कांस्य तो मलखंब में पदकों की बरसात, उज्जैन के खिलाड़ियों का खेलों में दबदबा
उज्जैन की सुहाना भाटी बनी राष्ट्रीय जूनियर बालिका रग्बी टीम की कप्तान, दिल्ली में हर्षित प्रजापत ने जीता कांस्य. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:22 PM IST
उज्जैन: ग्रामीण अंचल से राष्ट्रीय खेल मंच तक उज्जैन के बेटे-बेटियों ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है. तराना की सुहाना भाटी राष्ट्रीय जूनियर बालिका रग्बी टीम की कप्तान बनी, तो दिल्ली में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में उज्जैन के हर्षित प्रजापत ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है.
इसके अलावा राजस्थान के कोटा में अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन मलखंब प्रतियोगिता में उज्जैन के खिलाड़ियों ने 5 पदक अपने नाम किए. इन उपलब्धियों ने साबित किया है कि उज्जैन में पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक खेलों तक प्रतिभागियों की कोई कमी नहीं है. ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे इन खिलाड़ियों के पीछे वर्षों की मेहनत अनुशासन और प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन है.
सुहाना भाटी बनी राष्ट्रीय जूनियर बालिका रग्बी टीम की कप्तान
सुहाना भाटी ने बताया, "वह उज्जैन जिले के तराना ग्रामीण परिवेश से आती है और शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा है. उसकी खेल जगत में यह बड़ी उपलब्धि है. शालेय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत उसका चयन राष्ट्रीय रग्बी टीम के जूनियर बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है."
मैदान पर रणनीति और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए सुहाना भाटी को मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी सौंपी गई है. सुहाना रग्बी के साथ कबड्डी और कुश्ती की भी अच्छी खिलाड़ी हैं. विद्यालय के प्राचार्य दिग्विजय सिंह चौहान के मार्गदर्शन में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया. खेल शिक्षिका नेहा जाट, शिक्षक नितिन चिंतामण, तराना के खेल प्रभारी अबरार मोहम्मद खान, देवेंद्र सिंह चौहान का भी उनकी सफलता में योगदान रहा है.
राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हर्षित प्रजापत ने जीता कांस्य पदक
दिल्ली में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय खेल कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर हर्षित प्रजापत ने बताया, "मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 65 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीता है." हर्षित ओंकार दास ग्रुप के शिष्य हैं और माधव गौशाला अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करते हैं. उन्होंने अपने भार वर्ग में शानदार वापसी करते हुए यह उपलब्धि हांसिल की है. इससे पहले भी हर्षित अंडर - 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में तमिलनाडु के श्रीसिलम में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर चुके हैं. हर्षित की दो बड़ी बहनें भी कुश्ती से जुड़ी हुई हैं. विश्व चैंपियन पहलवान प्रियांशी प्रजापत और राष्ट्रीय कुश्ती पदक विजेता नूपुर प्रजापत से उन्हें खेल के गुर सीखने का मौका मिला.
अखिल भारतीय मलखंब प्रतियोगिता में जीते 5 पदक
राजस्थान के कोटा में 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन मलखंब प्रतियोगिता में उज्जैन के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 पदक जीते हैं. शहर के क्षीरसागर मलखंब प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ी यतीम कोरी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य अपने नाम किए. वहीं केंद्र के प्रणव कोरी, आदित्य गहलोत और त्रिलोक गौड़ ने भी अपनी टीम के साथ कांस्य पदक अपने नाम किए.
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अपराजी व्यायामशाला के इंद्रजीत नागर और खाचरौद के पंकज गरगामा ने भी टीम के साथ कांस्य पदक जीता. जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी विजेंद्र देवड़ा और प्रशिक्षक मोहनलाल बबेरिया सहित खेल विभाग के अधिकारियों ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की.