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रग्बी में कप्तानी, कुश्ती में कांस्य तो मलखंब में पदकों की बरसात, उज्जैन के खिलाड़ियों का खेलों में दबदबा

रग्बी में कप्तानी, कुश्ती में कांस्य तो मलखंब में पदकों की बरसात ( ETV Bharat )

उज्जैन: ग्रामीण अंचल से राष्ट्रीय खेल मंच तक उज्जैन के बेटे-बेटियों ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है. तराना की सुहाना भाटी राष्ट्रीय जूनियर बालिका रग्बी टीम की कप्तान बनी, तो दिल्ली में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में उज्जैन के हर्षित प्रजापत ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है.

इसके अलावा राजस्थान के कोटा में अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन मलखंब प्रतियोगिता में उज्जैन के खिलाड़ियों ने 5 पदक अपने नाम किए. इन उपलब्धियों ने साबित किया है कि उज्जैन में पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक खेलों तक प्रतिभागियों की कोई कमी नहीं है. ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे इन खिलाड़ियों के पीछे वर्षों की मेहनत अनुशासन और प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन है.