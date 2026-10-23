पैरोल लेकर पंचकर्म करवाने उज्जैन पहुंचे आसाराम, दो दिन चला उपचार, तीसरे दिन सीने में तेज दर्द
जोधपुर जेल में उम्रकैद काट रहे आसाराम उज्जैन में पंचकर्म उपचार करवा रहे हैं. वह 25 अक्टूबर तक रुकेंगे. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 5:04 PM IST
उज्जैन : नाबालिग के यौन शोषण मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की शुक्रवार को तबियत अचानक खराब हो गई. उन्हें सीने में तेज दर्द उठा. उज्जैन के मंगलनाथ मार्ग स्थित आश्रम में डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं. आसाराम की तबियत खराब होने की खबर पाते ही आश्रम में उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटने लगे.
उज्जैन में दो दिन कराया पंचकर्म
आसाराम पैरोल पर उज्जैन पहुंचे हैं. वह मंगलनाथ मार्ग पर आश्रम में ठहरे हैं. वह लंबे समय से धनवंतरि आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म करवाने आते रहे हैं. समय-समय पर पैरोल लेकर आसाराम उज्जैन आते है. वह बुधवार को उज्जैन पहुंचे थे. उन्होंने बुधवार और गुरुवार को पंचकर्म करवाया. शुक्रवार को अचानक तबियत बिगड़ने से वह पंचकर्म नहीं करा सके. आश्रम के सूत्रों के अनुसार आसाराम के सीने में दर्द उठा. इससे आश्रम में अफरातफरी मच गई. आश्रम में मौजूद डॉक्टरों की उनके उपचार करने में जुटी. आसाराम शरद पूर्णिमा 25 अक्टूम्बर तक उज्जैन में ही रहेंगे.
लंबे समय से कमर व सिरदर्द की समस्या
इससे पहले गुरुवार सुबह आसाराम का काफिला शासकीय धनवंतरि आयुर्वेदिक चिकित्सालय पहुंचा. वह यहां एक से डेढ़ घंटे तक रुके. चिकित्सालय में पंचकर्म के डॉ. नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया "आसाराम को लंबे समय से कमर और सिर में दर्द की शिकायत है. इसी के चलते वे पंचकर्म उपचार करवाने आते हैं. अभी उन्हें 14 दिन के पंचकर्म की सलाह है. सीने में दर्द को लेकर अभी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है."
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जोधपुर जेल में उम्रकैद काट रहे हैं
आसाराम इससे पहले मार्च 2025 में अपना इलाज कराने के लिए उज्जैन पहुंचे थे. आसाराम दो गंभीर मामलो में दोषी हैं और वर्तमान में जोधपुर जेल में उम्रकैद सजा काट रहे हैं. वह पैरोल पर उज्जैन आये हुए हैं. साल 2013 में गिरफ्तारी के बाद जोधपुर न्यायालय और गुजरात के गांधीनगर न्यायालय ने उन्हें उम्रकैद सजा सुनाई थी. स्वास्थ्य कारणों से आसाराम की पेरोल को समय-समय पर मंजूर किया जाता है.