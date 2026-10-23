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पैरोल लेकर पंचकर्म करवाने उज्जैन पहुंचे आसाराम, दो दिन चला उपचार, तीसरे दिन सीने में तेज दर्द

उज्जैन में आसाराम की तबियत बिगड़ी ( ETV BHARAT )

उज्जैन : नाबालिग के यौन शोषण मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की शुक्रवार को तबियत अचानक खराब हो गई. उन्हें सीने में तेज दर्द उठा. उज्जैन के मंगलनाथ मार्ग स्थित आश्रम में डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं. आसाराम की तबियत खराब होने की खबर पाते ही आश्रम में उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटने लगे.

उज्जैन में दो दिन कराया पंचकर्म