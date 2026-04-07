TV अभिनेत्री अंकिता लोखंडे महाकाल की भक्ति में लीन, बोली- भस्म आरती में शिवजी के दर्शन
प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपने पति विक्की जैन के साथ महाकालेश्वर मंदिर के नदी हॉल ध्यान लगाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 12:07 PM IST
उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं के साथ ही मशहूर हस्तियां भी दर्शन को आती हैं. राजनेताओं के साथ ही बॉलीवुड की हस्तियां, क्रिकेटर्स और उद्योगपति अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा महाकाल के दरबार में आते हैं और झोलीभर कर जाते हैं. मंगलवार को मशहूर टीवी अभनेत्री अंकिता लोखंडे अपनी पति विक्की जैन के साथ बाबा महाकाल की शरण में पहुंची. महाकाल मंदिर में तड़के होन वाली भस्मआरती में दोनों लोगों ने दर्शन लाभ लिए. इस दौरान दोनों बाबा महाकाल की भस्म आरती के दौरान भक्ति में लीन नजर आए.
नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए
अंकिता लोखंडे ने अपनी पति अभिनेता विक्की जैन के साथ नंदी हॉल में नंदी जी के पास बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए. आरती के बाद दोनों ने बाबा की चौखट पर माथा टेक आशीर्वाद मांगा. दोनों ने पुजारी के माध्यम बाबा महाकाल को जल भी अर्पित किया. भस्म आरती में शामिल होने के बाद अंकिता लोखंडे ने बताया "हम दोनों पहली बार महाकाल के दरबार आये हैं. मैं इंदौर से हूं. इसलिए इससे पहले कई बार महाकाल मंदिर आई हूं."
दर्शन का अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल
अंकिता लोखंडे ने कहा "मैंने जो महसूस किया उसका अनुभव अद्भुत है. भस्म आरती पहली बार अटेंड की है. इसका अनुभव शब्दों में बताना संभव नहीं है. अभी तक सोशल मीडिया पर बाबा महाकाल का श्रृंगार देखते थे. सामने हुए श्रृंगार के दर्शन कर जो आनंद की प्राप्ति हुई, उसका अनुभव बताना संभव नहीं है. इतना सुंदर रूप मैंने कभी नहीं देखा. लगता है मेरे सामने साक्षात शिवजी प्रकट हुए. उज्जैन शहर बहुत प्यारा है. हमें बाबा महाकाल ने बुलाया और ऐसे ही बुलाते रहें." परंपरा अनुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से इंजीनियर शिवाकांत पांडे ने अंकिता लोखंडे एवं विक्की जैन का सत्कार किया.
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सुबह ऐसे होती है बाबा महाकाल की भस्म आरती
तड़के बाबा के पट खोले गए. इसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. पुजारियों ने गर्भगृह स्थित सभी देवी-देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया गया. फिर हरिओम जल अर्पित किया गया. पूजन पाठ के बाद बाबा महाकाल का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया गया. इसके बाद कपूर आरती हुई व भगवान को भस्म रमाई गई. भस्म आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए.