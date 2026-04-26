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भीषण गर्मी के बीच छात्रों के लिए खुशखबरी, उज्जैन सहित इन जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित

भीषण गर्मी के चलते छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लगातार छात्र बीमार पड़ रहे थे. कक्षा 5 वीं से लेकर 8 वहीं तक के समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई एवं अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया गया है. 1 मई से स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश शुरू हो जाएंगे.

उज्जैन/इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में इन दोनों भीषण गर्मी का कहर जारी है. उज्जैन में शनिवार को करीब 43 डिग्री के लगभग तापमान दर्ज किया गया. जिसका अब सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर देखने को मिल रहा है. बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है. स्कूल अब सीधे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद ही खुलेंगे.

9 से 12वीं तक स्कूलों की बदल गई टाइमिंग

बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. सुबह 7:30 से 12 बजे तक विद्यालय खुलेंगे. इस दौरान शिक्षकों को पूर्ण समय स्कूल मौजूद रहना होगा. साथ ही सभी प्रशासनिक कार्य व परीक्षा जारी रहेगी.

उज्जैन में 8वीं तक सभी स्कूल बंद (ETV Bharat)

1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश

जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री ने बताया, "1 मई से बच्चों का ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा. जो 15 जून 2026 तक चलेगा. जिससे छोटे और बड़े बच्चे सभी को तापमान से राहत मिलेगी. बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि भीषण गर्मी में उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

इंदौर में भी भीषण गर्मी का कहर जारी

पश्चिम मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते लोगो का बुरा हाल है, वहीं बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने भी सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है. शनिवार को शहर का तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया. इस स्थिति में जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है वहीं जिले में दोपहर में लगने वाले स्कूलों में बच्चों को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

इंदौर में स्कूलों में छुट्टी घोषित (ETV Bharat)

9 से 12 तक बदल गई टाइमिंग

इन हालातों में इंदौर जिला प्रशासन ने कक्षा नर्सरी से लेकर आठवीं तक के विद्यालयों में 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया है. वहीं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह साढ़े 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है. इधर, 30 अप्रैल के बाद राज्य शासन ने पहले से ही एक मई से 15 जून तक अवकाश की घोषणा कर रखी है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने भीषण गर्मी के कारण जिला शिक्षा अधिकार डॉ. शांता स्वामी भार्गव को स्कूलों का अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए थे.

एमपी में भीषण गर्मी का कहर

इंदौर में मौजूद सभी सरकार और गैर सरकारी 1 से लेकर 8वीं तक का स्कूल 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है. मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, रतलाम में शनिवार को तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया, इसी प्रकार धार में 44.01 डिग्री और खंडवा में 44 डिग्री दर्ज किया गया. इस सीजन में सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो में 44.6 डिग्री दर्ज किया गया है.