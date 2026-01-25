बैलगाड़ी चलाकर राहगीरी कार्यक्रम में पहुंचे मोहन यादव, बिखरी सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटा
उज्जैन राहगीरी आनंद उत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव के भजनों पर झूमे शहरवासी, सीएम घोड़े पर हुए सवार, गदा उठाया और लाठी घुमाकर दिखाए करतब.
Published : January 25, 2026 at 4:48 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी उज्जैन में आयोजित राहगीरी आनंद उत्सव में शामिल हुए. मुख्यमंत्री अलग ही अंदाज में नजर आए. वे आम लोगों के बीच बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे और पैदल भ्रमण कर जनता से भेंट की. यहां लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग को सांस्कृतिक पारंपरिक स्वरूप दिया गया. इस बार राहगीरी आनंद उत्सव की थीम किसान उन्नत उत्सव रही, जो कि किसान और ग्रामीण संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक बनी है.
राहगीरी उत्सव में दिखा सीएम का यूनिक अंदाज
दीवारों पर मालवा की संस्कृति की झलक पेंटिंग के माध्यम से दिखाई गई. मध्य प्रदेश पुलिस, बीएसएफ एवं सीआरपीएफ बैंड ने संयुक्त प्रस्तुति दी. मुख्यमंत्री ने राहगीरी उत्सव में परेड की सलामी ली. इस दौरान लोक कलाकार, स्कूली बच्चे और युवा इस आयोजन में बड़ी संख्या में अलग-अलग गतिविधियों में शामिल हुए.
मुख्यमंत्री ने गदा उठाया, घोड़ी पर सवार हुए, लाठी घुमाई, भजन गाया, ड्रम बजाया, हॉकी खेली, हेलमेट बांटे, शंख वादन कर बच्चों को उपहार दिए. साथ ही उन्होंने राहगीरी आनंद उत्सव से सेहत, सुरक्षा, स्वच्छता, तंदुरुस्ती का खास संदेश दिया.
योग, नृत्य, संगीत, खेल और मनोरंजन की दुनिया
प्रत्येक वर्ष उज्जैन के कोठी रोड एवं मंगलनाथ मंदिर मार्ग पर आयोजित होने वाले राहगीरी आनंद उत्सव में योग, नृत्य, संगीत, मनोरंजन और खेल की दुनिया दिखाई देती है. बच्चे, युवा बड़ी संख्या में परिवार के साथ इस खास आयोजन में पहुंचते है. यहां सभी लोग एक ही रंग में रंगे दिखाई पड़े.
मुख्यमंत्री यादव के स्वागत में संगीत, नृत्य ढोल बजाकर कलाकारों ने अपने उत्साह को जाहिर कर संस्कृति के रंग से उज्जैन को सरोवार कर दिया. वहीं सीएम ने राहगिरी कार्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए मंच से भगवा ध्वज फहराया. एक पौधा मां के नाम स्वच्छ भारत का भेंट किया.
शहर के विकास पर बनी डॉक्यूमेंट्री सीएम ने देखी
आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रख जिला प्रशासन ने हो रहे विकास कार्यो को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है. जिसे आम जनता के साथ मुख्यमंत्री ने राहगीरी आनंद उत्सव में देखा. इस दौरान आला अफसरों की मौजूदगी रही. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के समापन पर किसानों को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया और कहा कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा. वह भारतीय संस्कृति विरासत को दुनिया में दिखाने का मौका होगा."