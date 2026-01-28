ETV Bharat / state

पीएम नरेंद्र मोदी को पुजारियों ने लिखी चिठ्ठी, मंदिरों में VVIP एंट्री बैन करने की मांग

उज्जैन के अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने पीएम को लिखा पत्र, वीआईपी दर्शन के नाम पर पुजारियों को गर्भगृह से बाहर करने पर जताई नाराजगी.

अखिल भारतीय पुजारी संघ ने नरेन्द्र मोदी को लिखा पत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 9:56 PM IST

उज्जैन: अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर देशभर में मंदिरों की दर्शन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. पत्र में पुजारियों और संतों पर हो रहे अत्याचार की बात कही गई. पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने देशभर के कई बड़े मंदिरों और समिति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मंदिरों में वीवीआईपी दर्शन एवं उनकी सुरक्षा के नाम पर आए दिन पुजारियों को गर्भगृह से बाहर निकाल दिया जाता है.

मंदिरों में वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग

पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने बताया कि "हाल ही में यूपी के मथुरा में स्थित वृन्दावन बांके बिहारी मंदिर में कई बड़े नेताओं के आने पर वहां के पुजारी, सेवादार और उनके परिवार की महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर रोक दिया गया. पुलिस द्वारा उन्हें अपमानित किया गया, जोकि अनुचित है.

इसके अलावा माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और उनके साथ छोटे-छोटे बटुकों का अपमान किया गया. मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में माता बगलामुखी के धाम में पुजारियों को हवन करने से अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया. ऐसी अनेकों घटनाएं सामने आ रही हैं. जिसे पुजारी परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा. जल्द ही वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर प्रतिबंधित कानून बनाया जाए."

मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध की मांग (ETV Bharat)

पत्र में क्या कहा गया?

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने कहा कि "सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रधानमंत्री से देवालयों में वीआईपी प्रथा खत्म करने और वीआईपी प्रवेश प्रतिबंधित कानून बनाने की मुख्य मांग की है. उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में संतों, पुजारियों और सेवादारों पर अत्याचार, शोषण और अपमान हो रहा है. जिसे रोकने के लिए अखिल भारतीय पुजारी महासंघ मैदान में उतरा है."

Ujjain priest union wrote letter to PM Narendra Modi
पुजारी संघ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र (ETV Bharat)

वीआईपी दर्शन व्यवस्था से पुजारी, सेवादार और श्रद्धालु भयभीत

महेश गुरु ने बताया कि "पत्र का उद्देश्य देश के मंदिरों में सनातन धर्म की व्यवस्था को बचाने के साथ पुजारी और सेवादार के मान सम्मान को बचाना है. इसलिए पुजारी महासंघ ने एक ऐसे कानून बनाने की मांग की है, जिससे मंदिरों की परंपरा, पूजा पद्धति सहित पुजारी और सेवादारों की नित्य पूजा पद्धति सुरक्षा और वीआईपी प्रवेश पर रोक लगाई जाए. ऐसी व्यवस्था से मंदिरों के पुजारी, सेवादार और आम श्रद्धालु भयभीत हैं. इसलिए सनातन धर्म को बचाने के लिए देश में संवैधानिक पदों पर आसीन नेता या अधिकारी जब तक अपने पद पर बने रहे तब तक वह अपने पद के प्रोटोकॉल का उपयोग कर मंदिर नहीं जा सकें, केवल आम श्रद्धालु की तरह मंदिर जाएं."

पुजारी महासंघ ने सीएम योगी से पूछे सवाल

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के प्रदेश सचिव रूपेश मेहता ने 3 मुख्य घटनाओं को याद करते हुए मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर रोक की मांग की. उन्होंने कहा कि "यूपी के (वृंदावन) बांके बिहारी मंदिर में भाजपा के नए अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के आने पर वहां के पुजारी, सेवादार और उनके परिवार की महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर रोका गया, उन्हें अपमानित किया गया और पुलिस बल का प्रयोग कर खदेड़ा गया जो सनातन धर्म में सीधे हस्तक्षेप हैं."

बटुकों की चोटी पकड़कर अपमानित करने का आरोप

उन्होंने दूसरी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि "प्रयागराज में भी सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माधिकारी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अभद्रता कर उन्हें स्नान करने से रोका गया, छोटे-छोटे बटुकों की चोटी पकड़कर घसीटा गया और उनको पैरों से रौंदा कर अपमानित किया गया."

तीसरी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नलखेड़ा प्रसिद्ध बगलामुखी माताजी मंदिर में भी अधिकारियों द्वारा ब्राह्मणों और पुजारियों को हवन पूजन से रोका गया. सनातन धर्मावलंबियों की ओर से योगी आदित्यनाथ से जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में यदि किसी अन्य दल का मुख्यमंत्री, गोरखपुर पीठ में दर्शन करने जाता है और पुलिस द्वारा मठ के सेवादार और संतों को सुरक्षा के नाम पर मठ से बाहर करने का प्रयास किया जाता है, जैसा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हुआ हैं तो क्या वह (योगी जी) स्वीकार करेंगे?"

