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निर्मोही अखाड़ा अब रविंदपुरी महाराज के सपोर्ट में, उज्जैन सिंहस्थ में साथ रहेंगे

बैठक के बाद रविंद्र पुरी महाराज ने कहा "यह निर्णय निर्मोही अखाड़े के पंचों और संत समाज की सहमति से लिया गया है. अखाड़ों में सभी नियुक्तियां पंचों की परंपरा के अनुसार होती हैं. परंपरा के तहत उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है. निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष विद्वान संत हैं. वर्तमान में समाज को ऐसे संतों की आवश्यकता है, जो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों स्तर पर मार्गदर्शन कर सकें. अखाड़ों में ऐसे कथावाचकों की संख्या कम है और यह संत समाज का सौभाग्य है कि ऐसे संत अखाड़ा परिषद से जुड़े हैं."

उज्जैन : शहर के मंगलनाथ रोड स्थित निर्मोही अखाड़े पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम बैठक हुई. इसमें विभिन्न अखाड़ों के संत-महात्माओं ने भाग लिया. संतों ने निरंजनी अखाड़े के सचिव व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज को अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की. निर्मोही अखाड़ा ने अपना समर्थन दिया. अब निर्मोही अखाड़ा आगामी नासिक और उज्जैन कुंभ में रविंद्र पुरी के नेतृत्व वाली अखाड़ा परिषद के साथ रहेगा.

बैठक में पंच दशनाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा तथा निर्मल अखाड़े सहित कई प्रमुख अखाड़ों के संत एवं पदाधिकारी मौजूद रहे. सभी ने एकजुट होकर आगामी कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प लिया. रविंद्र पुरी महाराज ने कहा "आगामी कुंभ की शुरुआत हरिद्वार से होगी, इसके बाद नासिक और फिर वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा. सिंहस्थ 2028 की तैयारियां बेहतर तरीके से की जा रही हैं. विश्वास है कि वर्ष 2028 का उज्जैन सिंहस्थ ऐतिहासिक और भव्य होगा."

सारे मतभेद खत्म करने का दावा

रविंदपुरी को समर्थन देने वाले निर्मोही अखाड़ा के अध्यक्ष महंत मदनमोहनदास ने बताया "अखाड़ा परिषद में जो मतभेद दिखाई पड़ रहे थे कि एक तरफ 5 हैं, दूसरी तरफ 8 हैं, उस मतभेद को आज समाप्त कर दिया है. अखाड़ा परिषद संगठित होगा. निरंजन अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी महाराज, निरंजन अखाड़ा और राष्ट्रीय महामंत्री हरि गिरी हैं. कई अखाड़े के लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, जो एकजुट होने के लिए तैयार हैं."

अखाड़ा परिषद के दो गुट सक्रिय

महंत मदनमोहनदास का कहना है "कल दूसरे भी बोलेंगे कि हमारे संग में 8 अखाड़े हैं. यह निर्णय प्रशासन को लेना होगा. कुंभ की जो व्यवस्था परंपरा के आधार पर है, करोड़ों रुपए प्रशासन परंपरा के आधार पर कुंभ में खर्च करता है. प्रशासन परंपरा को देखते हुए किधर अधिक बहुमत है, उस आधार पर इसका निष्कर्ष करेगा, निराकरण करेगा और व्यवस्थाओं को उनके मार्गदर्शन में संचालित करेगा."

अखाड़ा परिषद को लेकर अभी 2 गुट सक्रिय हैं, जिसमे एक गुट का नेतृत्व श्री निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंदपुरी कर रहे व दूसरे गुट का नेतृत्व महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविन्द्रपुरी कर रहे है. दोनो गुट अपने साथ अधिक अखाड़े होने का दावा करते हैं.