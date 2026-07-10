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मंदिरों का दान होगा सुपर सेफ! अखाड़ा परिषद का एक आइडिया बदल देगा मंदिरों की तस्वीर

मंदिरों के दान में गड़बड़ी को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने दिया आइडिया, पुजारियों के लिए लागू हो बिना जेब वाली यूनिफार्म.

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मंदिर का दान हुआ सूपर सेफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: देश के बड़े मंदिरों में दान चढ़ावे को लेकर हो रही गड़बड़ियों और पुजारियों पर लगने वाले गंभीर आरोपों को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक आइडिया सुझाया है. यह आइडिया मंदिर में दान व्यवस्था को पारदर्शी बनाएगा और चोरी जैसी घटनाओं पर विराम भी लगेगा. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कहना है कि, पुजारियों के लिए बिना जेब वाली यूनिफार्म लागू होना चाहिए. इससे मंदिर व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी.''

मंदिरों के दान में गड़बड़ी पर अखाड़ा परिषद ने जताई जिंता
पहले अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी का मामला सामने आया. अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर और इंदौर के खजराना मंदिर में दान-चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे. जिसको लेकर संत समाज ने मंदिरों की व्यवस्था को लेकर सख्त सुझाव दिए हैं. उज्जैन पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज और चारधाम मंदिर ट्रस्ट के संचालक एवं महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने मंदिरों में दान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया.

अखाड़ा परिषद का एक आईडिया जो बदल देगा मंदिर की तस्वीर (ETV Bharat)

पुजारियों के लिए बिना जेब वाली यूनिफॉर्म लागू हो
रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि, ''मंदिरों को बदनाम करने की कोशिशों को रोकने के लिए देश के बड़े मंदिरों में पुजारियों की बिना जेब वाली यूनिफॉर्म लागू की जानी चाहिए.'' उन्होंने बताया कि, ''हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में यह व्यवस्था पहले से लागू की जा चुकी है, जहां पूजा के दौरान पुजारियों के कुर्ते में जेब नहीं होती.''

उन्होंने कहा, "कोई भी पुजारी अपनी यूनिफॉर्म में जेब नहीं रखेगा. इससे श्रद्धालु सीधे दानपेटी में ही राशि डालेंगे और किसी भी प्रकार के विवाद या गलतफहमी की संभावना नहीं रहेगी. हमारा प्रयास है कि मंदिर में आने वाला प्रत्येक दान जनहित के कार्यों में उपयोग हो.''

पुजारियों को बदनाम किया जा रहा
बगलामुखी मंदिर के संदर्भ में रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि, ''यह एक सिद्धपीठ और प्रतिष्ठित मंदिर है. बिना ठोस तथ्यों के पुजारियों को बदनाम करना उचित नहीं है. कई बार श्रद्धालु स्वयं पुजारियों को दक्षिणा देते हैं, जिसकी तस्वीर या वीडियो सामने आने पर गलत संदेश जाता है. इसलिए बिना जेब वाली यूनिफॉर्म जैसी व्यवस्था बेहतर विकल्प हो सकती है.'' उन्होंने यह भी कहा कि, ''पुजारियों का वेतन और अन्य आवश्यक खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें दान राशि हाथ में लेने की आवश्यकता ही न पड़े.''

मंदिरों की अनियमितताएं सनातन धर्म की छवि कर रही खराब
वहीं, महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा कि, ''मंदिरों में सामने आ रही अनियमितताएं सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं. बड़े मंदिरों में पुजारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य होना चाहिए. साथ ही प्रवेश और निकास के समय मेटल डिटेक्टर तथा सुरक्षा जांच की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए. ताकि किसी भी प्रकार की चोरी या गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो सके.''

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