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महाकाल मंदिर में कर्मचारियों की बदतमीजी से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज तमतमाए

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति को दिया अल्टीमेट. भोपाल से दिल्ली तक शिकायत करने की चेतावनी. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट .

Ravindra Puri maharaj allegations
महाकाल मंदिर में अपमान से रवींद्र पुरी महाराज तमतमाए (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर फिर विवाद. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज गुरुवार को महाकाल मंदिर दर्शन को पहुंचे. उनका आरोप है "मंदिर के कुछ कर्मचारियों ने उनके व अन्य साधु संतों के साथ अभद्रता की. निर्धारित प्रोटोकॉल के बावजूद प्रवेश के लिए इंतजार करना पड़ा. मोबाइल चेकिंग और प्रवेश को लेकर मंदिर के कर्मचारी एवं उनके साथ आए लोगों के बीच बहस हुई."

प्रोटोकॉल के बाद भी विशेष व्यवस्था नहीं की

नासिक कुंभ मेले में ध्वज फहराने के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज उज्जैन पहुंचे. वह अपने समर्थकों और अनुयायियों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे. मंदिर में उनके प्रोटोकॉल के तहत चांदी गेट से गर्भगृह में प्रवेश, पूजन की व्यवस्था निर्धारित थी. रवींद्र पुरी का आरोप है "प्रवेश के दौरान मोबाइल चेकिंग को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने परेशान किया. प्रवेश करने से रोका और काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी. इसके बाद प्रवेश मिला और गर्भगृह में दर्शन किए."

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज गुस्से में (ETV BHARAT)

साधु-संतों के साथ हमेशा अभद्र व्यवहार

रवींद्र पुरी महाराज का आरोप है "मेरे अनुयायियों और समर्थकों के साथ ही मेरे साथ बदतमीजी की गई. मैं इसकी शिकायत भोपाल से दिल्ली तक करूंगा. अभद्रता करने वालों पर प्रशासक से एक्शन लेने की मांग की है. मंदिर के कुछ कर्मचारियों को साधु-संतों के साथ हमेशा परेशानी होती है. वह हमेशा अभद्र व्यवहार करते हैं. यह कोई आज की घटना नहीं है. मैंने कई बार देखा है. इन्हें खुली छूट मिली हुई है. जब भी संत मंदिर पहुंचते हैं कुछ कर्मचारी किसी न किसी बात पर उनका विरोध करते हैं."

कुछ कर्मचारी मंदिर की छवि धूमिल कर रहे हैं

रवींद्र पुरी का कहना है "संबंधित व्यक्ति का नाम मंदिर प्रशासन को बता दिया है. ऐसे व्यक्तियों को मंदिर में रखना उचित नहीं है. महाकाल बाबा केवल उज्जैन के नहीं पूरे विश्व के हैं. आने वाला सिंहस्थ 2028 करोड़ों लोग आएंगे. ऐसे लोगों की वजह से मंदिर की छवि धूमिल होगी. मंदिर की दर्शन व्यवस्था को कुछ लोगों ने धंधा बना दिया है."

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