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महाकाल मंदिर में कर्मचारियों की बदतमीजी से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज तमतमाए

महाकाल मंदिर में अपमान से रवींद्र पुरी महाराज तमतमाए ( ETV BHARAT )

उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर फिर विवाद. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज गुरुवार को महाकाल मंदिर दर्शन को पहुंचे. उनका आरोप है "मंदिर के कुछ कर्मचारियों ने उनके व अन्य साधु संतों के साथ अभद्रता की. निर्धारित प्रोटोकॉल के बावजूद प्रवेश के लिए इंतजार करना पड़ा. मोबाइल चेकिंग और प्रवेश को लेकर मंदिर के कर्मचारी एवं उनके साथ आए लोगों के बीच बहस हुई."

प्रोटोकॉल के बाद भी विशेष व्यवस्था नहीं की