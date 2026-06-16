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अब तेरी बारी है! उज्जैन के महामंडलेश्वर सुमिनानंद महाराज को मिला लेटर बम, खतरनाक धमकी

अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर सुमिनानंद महाराज ने जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत उज्जैन एसपी से की. संत समाज में रोष.

Ujjain Mahamandaleshwar Threat
महामंडलेश्वर सुमिनानंद महाराज को जान से मारने की धमकी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर सुमिनानंद महाराज को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी भरे पत्र में आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए हत्या की धमकी दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए महामंडलेश्वर ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक (SP) प्रदीप शर्मा को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत भेजकर सुरक्षा की मांग की है.

धमकी भरे पत्र में क्या लिखा है?

महामंडलेश्वर सुमिनानंद महाराज को मिले पत्र में लिखा है "अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है. बार-बार मना करने पर भी तू अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है. हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है. कन्हैया लाल के कत्ल का वीडियो देख. अब तेरी बारी है. जहन्नुम में जाएगा तू. तेरा मोदी और मोहन कोई बचा नहीं पाएगा. इंशाअल्लाह, बच सको तो बचो." पत्र में पूर्व में हुई हत्या की घटनाओं का उल्लेख करते हुए महामंडलेश्वर को उसी तरह अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है.

अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर सुमिनानंद महाराज (ETV BHARAT)

पहले भी कई बार मिल चुकी हैं धमकियां

महामंडलेश्वर सुमिनानंद महाराज ने बताया "पिछले 3 से 4 वर्षों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. इस बार मिले पत्र में पहले की तुलना में अधिक गंभीर और खुली हत्या की धमकी दी गई है. धमकी मिलने के तुरंत बाद एसपी को पत्र और धमकी की प्रति व्हाट्सएप पर भेज दी है. एसपी कार्यालय से पत्र प्राप्त होने की पुष्टि भी कर दी गई है. इससे पहले भी उन पर दो बार हमले जैसे घटनाक्रम हो चुके हैं. एक घटना बड़ौदा क्षेत्र में हुई थी, जहां कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर फायरिंग करने और आश्रम में आकर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी.

Ujjain Mahamandaleshwar Threat
पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी (ETV BHARAT)

धमकी देने वाले कौन हैं, ये जांच का विषय

महामंडलेश्वर ने बताया "दूसरी घटना उनके आश्रम में हुई, जहां संदिग्ध लोग पहुंचे थे. सूचना देने के बाद पुलिस देर से पहुंची और बाद में संदिग्धों को अपने साथ ले गई. इन सभी मामलों की शिकायत संबंधित थानों, एसपी और शासन स्तर तक की गई थी, लेकिन अब तक स्थायी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी है. सनातन के लिए काम करेंगे तो ऐसी धमकियां मिलती हैं. वे सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार और घर वापसी जैसे कार्य करते हैं. यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से सनातन धर्म से जुड़ना चाहता है तो एक साधु होने के नाते उसे वापस जोड़ना उनका दायित्व है. संभव है इसी कारण कुछ लोग नाराज होकर लगातार धमकियां दे रहे हों, हालांकि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या हैं, यह जांच का विषय है."

धमकी मिलने के बाद महामंडलेश्वर ने मांगी सुरक्षा

महामंडलेश्वर ने बताया "जब भी वे किसी यात्रा पर जाते हैं तो लिखित सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को देते हैं कि वे किस मार्ग से जाएंगे और कब लौटेंगे, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. प्रयागराज महाकुंभ के दौरान उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उज्जैन में अब तक स्थायी सुरक्षा नहीं दी गई. शासन और प्रशासन से मांग है कि लगातार मिल रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. जीवाजीगंज थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा ने बताया "व्हाट्सप के माध्यम जानकारी मिली. थाने से स्टाफ भेजकर मामले की जांच करवाई जा रही है."

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