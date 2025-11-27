ETV Bharat / state

'मैं आकाशवाणी केंद्र उज्‍जैन से बोल रहा हूं', पहचानिए किसकी है ये आवाज

सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र शुरू, फिलहाल आकाशवाणी केंद्र 30 किलोमीटर रेडियस में FM पर ही संचालित होगा.

UJJAIN AIR Radio Station launched
सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र शुरू (MP janampark)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 1:15 PM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 1:33 PM IST

4 Min Read
उज्जैन : मुख्‍यमंत्री डॉ.मोहन यादव बुधवार 26 नवंबर को उज्जैन पहुंचे. उन्होंने 179 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ पर्व 2028 के पूर्व उज्‍जैन आकाशवाणी केंद्र (FM 102.5MHZ) के स्‍थानीय प्रसारण का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री के साथ इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्‍य मंत्री डॉ. एल मुरूगन भी मौजूद रहे.

उज्जैन आकाशवाणी केंद्र में प्रमुख राजेश भट्ट ने कहा "शहर में आकाशवाणी केंद्र अभी शुरुआत में 30 किलोमीटर रेडियस में FM पर ही संचालित होगा. अभी मोबाइल व अन्य डिवाइस में एप के माध्यम से समय अनुसार अपडेट कर शुरू किया जाएगा. ये केंद्र शहर के नानाखेड़ा स्टेडियम समीप विद्यापति नगर में है. इसका प्रसारण सुबह 05:55 बजे से 11:10 बजे तक रहेगा."

रेडियो पर गूंजी मोहन यादव की आवाज, मुख्यमंत्री ने किया उद्बोधन (ETV BHARAT)

24 घंटे सातों दिन संचालित होगी आकाशवाणी

केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने कहा "उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ ऐतिहासिक दिन है. उज्जैन का यह आकाशवाणी केंद्र आने वाले दिनों मे 24 घंटे सातों दिन संचालित किया जाएगा. ब्रॉडकास्टिंग इनफॉरमेशन डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा यह आकाशवाणी केंद्र प्रारंभ हुआ है. इसमें मालवा क्षेत्र के लोगों की स्थानीय भाषा, मालवी संस्कृति को पूरे देश के कोने कोने में ले जाने के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा. रोजाना आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले समाचारों में भी मालवी बोली का इस्तेमाल किया जाएगा‌. इसके माध्यम से शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार स्थानीय भाषा में ही किया जाएगा."

UJJAIN AIR Radio Station launched
उज्जैन में 24 घंटे सातों दिन संचालित होगी आकाशवाणी (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने खुद किया उद्बोधन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आकाशवाणी केंद्र में बैठकर उद्बोधन दिया. उन्होंने कहा "जय श्री महाकाल सभी को शुभकामनाएं. यह केवल एक नए प्रसारण केंद्र की स्थापना नहीं है, बल्कि उज्जैन की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक क्षण है. स्थानीय प्रसारण शुरू होने से शहर और मालवा क्षेत्र को अनेक लाभ प्राप्त होंगे. सिंहस्थ महापर्व जैसे विशाल आध्यात्मिक आयोजन में आकाशवाणी सबसे तेज, भरोसेमंद और प्रभावी रूप से मार्गदर्शन, ट्रैफिक व्यवस्थाए सुरक्षा संदेश, गुमशुदा/खोज जानकारी आदि महत्वपूर्ण जानकारियों लाखों श्रद्धालुओं तक पहुंचाएगा.

100 स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा "स्थानीय संस्कृति, परंपराएं, श्री महाकाल परंपरा, लोककला, लोकगीत और मालवी बोली अब उज्जैन की ही आवाजों के माध्यम से संरक्षित और प्रसारित होंगी, जिससे मालवा की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। शहर से संबंधित समाचार, मौसम चेतावनियाँ, ट्रैफिक अपडेट और सरकारी घोषणाए अब सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में जनता तक पहुंचेगी. इस केंद्र के शुरू होने से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 100 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा." ये मध्य प्रदेश का 20वां आकाशवाणी केंद्र है.

UJJAIN AIR Radio Station launched
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्‍य मंत्री डॉ. एल मुरूगन (ETV BHARAT)

179 करोड़ के निर्माण कार्यों के लिए भूमिपूजन व लोकार्पण

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 10.40 करोड़ रुपये की लागत के होने वाले शहर में देवास रोड हामूखेड़ी बिजासन माता मंदिर से देवास रोड तक सड़क के चौड़ीकरण काम, शहर में 31.37 करोड़ रुपये की लागत से शांति नगर गेल इंडिया के पास से नीलगंगा तक सड़क चौड़ीकरण, 08.30 करोड़ रुपये की लागत से रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग, खजूर वाली मस्जिद से जिवाजीगंज थाने तक सड़क चौड़ीकरण का भूमिपूजन किया.

इसके अलावा उज्‍जैन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 07.45 करोड़ रुपये की लागत से रेप्टाइल पार्क एवं अनुसंधान केंद्र के विकास कार्य, उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत 02.96 करोड़ रुपये की लागत से हाईटेक नर्सरी की स्थापना में बाउंड्रीवाल का निर्माण, कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र निर्माण एवं अन्‍य अधोसंरचना निर्माण का भूमि पूजन कर सौगात दी.

