उज्जैन से बेंगलुरु उड़ा मिनी जहाज, एयर एम्बुलेंस से 5 माह के मासूम को मिला नया जीवन
हृदय रोग से पीड़ित 5 माह के मासूम को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देश पर एयर एम्बुलेंस से बेंगलुरु भेजा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 4:10 PM IST
उज्जैन : महिदपुर विकासखंड के तहत आने गांव सनोरिया सुमराखेड़ा में राणावत परिवार का 5 माह का मासूम ह्रदय रोग से पीड़ित है. मासूम को जन्म से ही हृदय रोग है, जिसका उपचार उज्जैन के निजी अस्पताल में चल रहा था. डॉक्टर ने परिवार को उचित उपचार के लिए उच्च स्तरीय सर्जरी हेतु बेंगलुरु रेफर करने की बात कही. ऐसे में परिवार की चिंता बढ़ गई. परिवार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुहार लगाई. मुख्यमंत्री के निर्देश पर मासूम को एयर एम्बुलेंस के जरिए उज्जैन से बेंगलुरु रेफर किया गया.
उज्जैन कलेक्टर की सराहनीय भूमिका
मासूम को पहले उज्जैन से इंदौर ले जाया गया. फिर इंदौर से बेंगलुरु पहुंचाया गया. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया "राज्यस्तर पर समन्वय कर मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार मासूम के उपचार के लिए सभी व्यवस्थाएं जुटा ली गई हैं. उम्मीद है कि मासूम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा. मासूम के साथ कई लोगों की दुआएं चल रही हैं."
इंदौर से बेंगलुरु भेजने की व्यवस्था
महिदपुर विकासखंड के गांव सनोरिया सुमराखेड़ा में रहने वाले दीपक सिंह राणावत का बेटा हृदयरोग से पीड़ित है. मासूम का उज्जैन के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था. डॉक्टर्स ने मासूम की हालत देखते हुए उसे बेंगलुरु में सर्जरी के लिए कहा. मासूम को 12 मई मंगलवार सुबह 10 बजे अस्पताल से बेंगलुरु पहुंचाया गया. उज्जैन से इंदौर एम्बुलेंस और इंदौर से एयर एंबुलेंस के जरिये बेंगलुरु ले जाया गया.
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आयुष्मान निरामय योजना से उपचार
उज्जैन CMHO अशोक कुमार पटेल ने कहा "मासूम का उपचार एवं सर्जरी आयुष्मान निरामय योजना अंतर्गत पूर्णतः निःशुल्क करवाई जाएगी." एयर एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी डॉ. आदित्य माथुर ने बताया "उपचार प्रक्रिया के दौरान हितग्राही के आयुष्मान कार्ड में तकनीकी समस्या सामने आ रही थी. उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने राज्य स्तर पर समन्वय किया और निराकरण कर मासूम को सही समय पर बेहतर उपचार दिलवाया."