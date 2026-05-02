चिता भस्म और खोपड़ी कंकाल के साथ अष्टधूनी तपस्या, 12 साल तक खड़े रहने का संकल्प
उज्जैन में अघोरी बाबाओं की 21 दिन की अष्टधूनी तपस्या, भीषण गर्मी में दोपहर के समय 8 जगहों पर अग्नि जला करते हैं साधना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 5:34 PM IST
उज्जैन: चक्रतीर्थ श्मशान में 43 डिग्री तापमान पर 2 अघोरी बाबा तपस्या कर रहे हैं. ये अष्टधूनी तपस्या है, जिसमें बाबा अपने शरीर पर चिता भस्म (राख) लगाकर और हाथ में कंकाल खोपड़ी लिए तपती धूप में 12 से 3 बजे तक खड़े रहते हैं. ये 21 दिन की तपस्या है, लेकिन खास बात यह है कि खड़ेश्वर अघोरी बाबा योगी विष्णु नाथ ने इस तपस्या के बाद भी आगामी 12 साल तक खड़े रहकर ही जीवन जीने का संकल्प लिया है.
19 मई तक बाबा करेंगे अष्टधूनी तपस्या
अघोर परंपरा हमेशा से रहस्यमयी रही है, जहां सामान्य नियमों से परे जाकर साधक आत्मज्ञान की तलाश करता है. बाबा विष्णु नाथ और सोमवार नाथ की यह साधना उसी परंपरा की एक झलक है.
बाबा योगी विष्णु नाथ का कहना है कि "यह तप केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि जन एवं पशु कल्याण की भावना है. ये तपस्या परम तपस्वी योगी बाबा स्व बम बम नाथ की मासिक पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 29 अप्रैल से 19 मई तक अष्टधूनी के नाम से चक्रतीर्थ श्मशान में की जा रही है." अष्टधूनी तपस्या में 8 जगहों पर आग जलाकर बीच में तपस्या की जाती है."
12 साल तक खड़े रहकर जीवन जीने का है संकल्प
ईटीवी भारत से चर्चा में खड़ेश्वर अघोरी बाबा ने बताया कि "वे मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं. जब वे 9 वर्ष के थे, तब उज्जैन स्थित चक्रतीर्थ श्मशान में रहने वाले परम तपस्वी योगी बाबा बम बम नाथ से प्रेरित होकर सन्यास जीवन में आ गए थे.
उन्होंने परिवार छोड़ खुद का पिंड दान कर दिया था. तभी से वे सेवक के रूप मे रह रहे हैं. 26 महीने पहले बाबा बम बम नाथ का आशीर्वाद लेकर जन एवं पशुकल्याण की भावना से 12 साल तक खड़े रहकर जीवन जीने का संकल्प लिया है, जिसे अब वे निभा रहे हैं. साधना स्थल पर अपने गुरु की प्रतिमा भी रखे हैं."
खड़े रह कर ही सोते हैं बाबा
बाबा का नाम योगी विष्णु नाथ है, लेकिन लोग उन्हें खड़ेश्वर अघोरी के नाम से जानते हैं. वर्तमान में उनकी उम्र 28 साल है. बाबा योगी विष्णु नाथ कहते हैं, "खाना, पीना, सोना सब कुछ खड़े खड़े रहकर ही करता हूं. झूला बंधा है, उसके सहारे टिक कर सो जाता हूं. सात्विक भोजन करता हूं और समय-समय पर पानी पीता हूं, यही जीवन है."
पढ़ाई छोड़ सन्यास जीवन में आए बाबा सोमवार नाथ
खड़ेश्वर बाबा के साथ बाबा सोमवार नाथ भी तप में बैठे हुए हैं. उन्होंने बताया "अब परम तपस्वी योगी बाबा बम बम नाथ नहीं रहे. उनकी जगह चक्रतीर्थ श्मशान की गद्दी मैं संभाल रहा हूं. 12 साल तक गद्दी संभालने का प्रण लिया हूूं. बीकॉम कंप्यूटर ऍप्लिक्शन की शिक्षा के दौरान उज्जैन चक्रतीर्थ श्मशान में रहने वाले बाबा बम बम नाथ से प्रेरित हुआ. जिसके बाद पढ़ाई, घर, परिवार सब छोड़ संन्यास जीवन में आ गया. बाबा का चेला बन उनकी सेवा की."
उन्होंने कहा, "मैं मूल रूप से राजस्थान के नागौर का हूं. मेरी शिक्षा हैदराबाद में हुई और तपस्थली अब उज्जैन है. सात्विक भोजन करते हैं और यही श्मशान में जीवन यापन करते हैं."
'सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं'
उज्जैन जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ महेश वर्मा ने बताया, "यह सब एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है. यह सिर्फ कठोर तप और साधना के बाद ही संभव है. एक साधारण व्यक्ति अगर इस तरह की कोशिश करता भी है, तो उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. क्योंकि उसका उठना, बैठना, लेटना सब प्रभावित हो रहा है. जब शरीर एक ही प्रक्रिया में होता है, उस वजह से कई बीमारियां उसे घेर सकती हैं."
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उन्होंने कहा, "शरीर में सामान्य गतिविधियां अति आवश्यक हैं. कई बार सुनने में भी आया है कि 1-2 जगह कुछ केस में खड़े रहने की कोशिश कुछ लोगों ने की है, लेकिन उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा. बाबा को 26 महीने हुए हैं तो ये तप और साधना का चमत्कार कह सकते हैं."