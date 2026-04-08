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महाकाल के दर्शन को पहुंचे सितारे, भस्म आरती देख भावुक हुईं एक्ट्रेस, बोलीं- सृष्टि में शांति और प्यार बना रहा

बाबा महाकाल की शरण में पहुंचीं एक्ट्रेस उल्का गुप्ता, मोनल गज्जर, गायिका किंजल दवे और पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी. नंदी हॉल में की पूजा-अर्चना.

Baba Mahakal Bhasma Aarti
उल्का गुप्ता, मोनल गज्जर, गायिका किंजल दवे ने लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में आम से लेकर वीआईपी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. इसमें फिल्म अभिनेताओं, नेता समेत विदेशी मेहमान लगातार भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं. बुधवार को एक बार फिर महाकाल मंदिर में वीआईपियों का तांता लगा रहा. जहां उल्का गुप्ता, मोनल गज्जर, गायिका किंजल दवे और पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी ने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया.

उज्जैन में क्रिकेटर, सिंगर और फिल्म अभिनेत्रियों का लगा मेला

फिल्म झांसी की रानी और करेला 2 में सुरेखा का रोल निभाने वाली अभिनेत्री उल्का गुप्ता, मोनल गज्जर, गायिका किंजल दवे और पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी बुधवार सुबह बाबा महाकाल का दर्शन करने पहुंचे. वे यहां नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में भक्तिलीन नजर आए. आरती के बाद बाबा की चौखट पर माथा टेककर दर्शन किया और पुजारी के माध्यम से बाबा महाकाल को जल भी अर्पित किया. इस दौरान पुजारी ने सभी को तिलक लगाया.

क्रिकेटर, सिंगर और फिल्म अभिनेत्रियों की महाकाल भक्ति (ETV Bharat)

भस्म आरती के दौरान एक्ट्रेस हुईं भावुक

अभिनेत्री उल्का गुप्ता बताया, "मैं बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई, आरती का अनुभव शब्दों में बयां नहीं कर सकती. पता ही नहीं चला की आरती में 2 घंटे किस तरह से बीत गए. बहुत ही नजदीक से मैंने भस्म आरती देखी, उस शिवलिंग का श्रृंगार और जल अर्पित होते हुए देखा. यह कोई मामूली अनुभव नहीं है. इसे सभी शिव भक्त महसूस कर सकते हैं. सभी को महाकाल के धाम पर आना चाहिए. भस्म आरती के दौरान मुझे रोना आ रहा था और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे. यह आश्चर्यचकित अनुभव था हर शिवभक्त को अनुभव करना चाहिए."

baba mahakal temple darshan
बाबा महाकाल के शरण में पहुंचे कई सितारे (ETV Bharat)

परिवार के साथ महाकाल का दर्शन

प्रसिद्ध गायिका किंजल दवे ने बताया, "हम दोनों अपने परिवार के साथ महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए थे. यहां बहुत ही अद्भुत आरती की और महाकाल जी के दर्शन हो गए. मंदिर समिति द्वारा मंदिर में काफी सुंदर व्यवस्था की गई है." वहीं, अभिनेत्री मोना गज्जर ने कहा, "मैं पूरे ट्रस्ट की आभारी हूं इतने लोग दर्शन करते हैं फिर भी किसी को बाधा नहीं पहुंचती है. सभी का सम्मान किया जाता है और सभी के अच्छे से दर्शन होते हैं. मैं मध्य प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन का आभारी हूं जिन्होंने इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है."

Actress Ulka Gupta Monal Gajjar
नंदी हॉल में बैठकर भस्मार्ती में भक्तिलीन नजर आई एक्ट्रेस (ETV Bharat)

प्रसिद्ध गायिका किंजल दवे ने बताया, "भस्म आरती के दौरान का अनुभव शब्द में बयां नहीं कर सकते है. उसकी अनुभूति यहां पर आकर करनी पड़ती है. बाबा के दरबार में आने वाले लोग भाग्यशाली हैं. भगवान के नए दर्शन उनके नसीब में है. भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है कि समग्र सृष्टि में शांति और प्यार बना रहे."

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भस्म आरती देख भावुक हुई एक्ट्रेस उल्का गुप्ता (ETV Bharat)

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