अभिनेत्री निमरत कौर ने लिया बाबा का आशीर्वाद, मन्नत पूरी करने क्रांति गौड़ पहुंची महाकालेश्वर मंदिर
उज्जैन बाबा महाकाल की शरण में पहुंच रहे कई श्रद्धालु, अभिनेत्री निमरत कौर, क्रिकेटर क्रांति गौड़ से लेकर मंत्री सावित्री ठाकुर ने लिया आशीर्वाद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 7:39 PM IST
उज्जैन: नए साल 2026 की शुरुआत होते ही महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है. इसी क्रम में मंगलवार को फेमस फिल्म अभिनेत्री निमरत कौर ने भी पहुंची. जहां वे भस्म आरती में शामिल हुईं और बाबा का आशीर्वाद लिया. वहीं इससे पहले रविवार सुबह भस्म आरती में शामिल होने भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ भगवान महाकाल की शरण में पहुंची थी.
अभिनेत्री निमरत कौर ने लिया महाकाल का आशीर्वाद
फिल्म अभिनेत्री निमरत कौर, क्रिकेटर क्रांति गौड़ दोनों ने ही नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की. गर्भ ग्रह के द्वार से माथा टेक भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया. अभिनेत्री निमरत कौर ने अपने अनुभव को मीडिया के सामने साझा किया. उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन का अनुभव अद्भुत, अविश्वसनीय व अद्वितीय रहा. यहां की व्यवस्थाएं भी काफी सराहनीय है. मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक एसएन सोनी ने निमरत कौर को सम्मानित किया. अभिनेत्री निमरत कौर द लंच बॉक्स, एयरलिफ्ट जैसी फिल्म, द फैमिली मैन वेब सीरीज से सामने आई है.
क्रांति गौड़ ने भी किए महाकाल के दर्शन
इसके अलावा क्रिकेटर क्रांति गौड़ भी महाकाल मंदिर पहुंची. जहां उन्होंने दर्शन के बाद कहा "1 जनवरी को टीम के कई सदस्य दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे, हम लोग साथ में नहीं आ पाए. इस वजह से बाद में दर्शन लाभ लिया है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद बाबा का आशीर्वाद लेना था. वर्ल्ड कप जीतने के पहले भी बाबा के धाम में हम दर्शन को पहुंचे थे.
सावित्री ठाकुर ने नंदी हॉल में लगाया ध्यान
इस बीच सोमवार को ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर की संध्याकालीन आरती में शामिल होने राज्य मंत्री महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार सावित्री ठाकुर भी पहुंची. उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की और गर्भ ग्रह के द्वारा से माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया.
धर्म नगरी अवंतिका उज्जैनी में वर्ष 2025 के आखिरी 8 दिनों में लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों ने भगवान महाकाल के दर्शन लाभ लिए. 2 जनवरी तक 20 लाख से अधिक दर्शनार्थियों ने भगवान महाकाल के दर्शन लाभ लेकर अपने साल की शुरुआत की थी.