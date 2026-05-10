भस्म आरती में शामिल हुए अर्जुन रामपाल, बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद
फेमस बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल पहुंचे उज्जैन, रविवार तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल, लिया आशीर्वाद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 8:20 AM IST
उज्जैन: महाकाल लोक का निर्माण होने के बाद महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. बाबा के दरबार में आम जनता से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियां जिनमें क्रिकेटर, अभिनेता व अभिनेत्रियां, सिंगर, उद्योगपति, राजनेता सहित कई वीवीआईपी दर्शन करने पहुंच रहे हैं. वहीं आज यानि रविवार तड़के होने वाली भस्म आरती में शामिल होने फेमस बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल पहुंचे. जहां उन्होंने दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लिया.
भस्म आरती में शामिल हुए अर्जुन राम पाल
उज्जैन पहुंचे एक्टर अर्जन रामपाल सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंचे. यहां वे रविवार तड़के भस्म आरती में शामिल हुए. जहां वे नंदी हॉल में लोगों के बीच बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती में भक्तिलीन नजर आए व महाकाल का जाप करते हुए भी दिखे. सुबह तड़के 2 बजे लगभग बाबा के पट खोले गए. जिसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. जिसमे पुजारियों ने गर्भ गृह में स्थित सभी देवी-देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया.
दूध, घी फलों के रस से बाबा का अभिषेक
इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया गया, फिर हरिओम जल अर्पित किया गया. पूजन पाठ के बाबा का आकर्षक मनमोहक श्रंगार किया गया. जिसके बाद कपूर आरती हुई व भगवान भस्म रमाई गई. उसके बाद शुरू भस्म आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए.
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नंदी के कान में कही मनोकामना, मंदिर समिति की तारीफ की
फिल्म अभिनेता रामपाल भस्म आरती के बाद 2 घंटे तक आरती में बैठे. वहीं आरती पूरी होने के बाद उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेककर दर्शन किए. इसके बाद पुजारी के माध्यम से भगवान को जल अर्पित किया. पुजारियों ने उन्हें तिलक भी लगाया. अभिनेता ने नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोली.
अर्जुन रामपाल ने कहा कि " बाबा के दरबार में आकर बहुत अच्छा लगा.
यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है. यहां की समिति सभी लोगों का ख्याल रखती है. मुझे सुनने में आया कि अब कुंभ की तैयारी भी चल रही है. जिसमें करोड़ो लोगों के आने की संभावना है. बाबा के दरबार में तो हर दिन लाखों लोग आते हैं." वहीं परंपरा के अनुसार मंदिर प्रबंधन समिति के उप प्रशासक सत्यनारायण सोनी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल का स्वागत व सत्कार किया.