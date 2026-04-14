उज्जैन तेजाब कांड में नया मोड़, CCTV फुटेज से बदली कहानी, घायल युवक की शिकायत पर संदेह

उज्जैन तेजाब कांड में नया मोड़, CCTV फुटेज से बदली कहानी, घायल युवक की शिकायत पर संदेह
पुलिज जांच में लूट और तेजाब फेंकने की कहानी संदिग्ध. सीसीटीवी फुटेज से सामने आई कुछ और कहानी, जांच जारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 10:12 AM IST
उज्जैन: चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में कथित एसिड अटैक केस में अब चौंकाने वाला मोड़ आया है. गरोठ रोड ब्रिज के नीचे लूट और तेजाब फेंकने की जो कहानी घायल युवक ने बताई थी, वह सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद संदिग्ध नजर आ रही है. पुलिस की जांच में भी पता चला है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है.
युवक की कहानी पर पुलिस को संदेह
शहीदनगर निवासी रोहित सोलंकी (29) ने पुलिस शिकायत में बताया था कि रविवार रात करीब 8:30 बजे बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसे रोककर मारपीट की, मोबाइल और 3 हजार रुपए लूट लिए. इस दौरान स्प्राइट की बोतल में लाए तेजाब को जबरन पिलाने की कोशिश की. विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह झुलस गया. इसके बाद उसने राहगीर की मदद से अपने भाई को बुलाया और अस्पताल पहुंचा.
पीड़ित के बार-बार बयान बदलने से हुआ शक
हालांकि, पुलिस जांच में मामला पूरी तरह अलग दिशा में जाता नजर आ रहा है. चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने बताया, "घायल युवक नशे की हालत में था और बार-बार अपने बयान बदल रहा था. उसने घटना का समय और स्थान भी अलग-अलग बताए, जिससे पुलिस को संदेह हुआ."
नशे में धुत नजर आया शिकायतकर्ता
थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने आगे बताया, "मौके से पुलिस को एक झुलसी हुई सिंथेटिक शर्ट मिली है, लेकिन उसमें तेजाब जैसी कोई गंध नहीं पाई गई. इसके बाद पुलिस ने पास स्थित पन्ना रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पूरी कहानी बदलती नजर आई. फुटेज में रोहित शाम करीब 5:45 बजे अपने साथी मदन मिस्त्री के साथ कानीपुरा रोड की ओर से आता दिखाई देता है. जबकि उसने घटना का समय रात 8:30 बजे बताया था. दोनों नशे की हालत में थे और वहीं बैठ गए. इस दौरान मदन मिस्त्री उसे दूसरी शर्ट पहनाते हुए भी दिखाई दिया."
लूट, छीना-झपटी के दावों की जांच में जुटी पुलिस
वीडियो में दिख रहा है कि आसपास मौजूद लोग दोनों की मदद करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, वे उन्हें समझाते और संभालते दिख रहे हैं, लेकिन दोनों की हालत ऐसी नहीं थी कि वे सामान्य बातचीत कर सकें. फुटेज में कहीं भी लूट, छीना-झपटी या तेजाब फेंकने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई.
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पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में युवक द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है और मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी.