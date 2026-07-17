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60 करोड़ लगाकर आंगनबाड़ियों को बनाया जाएगा मिनी स्कूल, उज्जैन में प्राइमरी एजुकेशन का नया मॉडल

60 करोड़ लगाकर आंगनबाड़ियों को बनाया जाएगी मिनी स्कूल ( Etv Bharat )

उज्जैन की लगभग 1000 आंगनबाड़ियों को 60 करोड़ रु की लागत से आधुनिक स्मार्ट प्री-स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है. हर आंगनबाड़ी पर करीब 6 लाख रु खर्च होंगे. इस अभियान की पहली मॉडल स्मार्ट और हैप्पी आंगनबाड़ी उज्जैन के सदावल गांव में तैयार भी हो चुकी है. इसका लोकार्पण हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. अब यह मॉडल जिले की अन्य आंगनबाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा. इस परियोजना की खास बात यह भी है कि इसमें 'वेस्ट टू बेस्ट' की सोच को बढ़ावा देते हुए अनुपयोगी सामग्रियों का उपयोग कर बच्चों के लिए आकर्षक एवं रचनात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है.

उज्जैन : मध्य प्रदेश के उज्जैन में आंगनबाड़ियां जल्द ही मिनी स्कूल या प्री-स्कूल के रूप में नजर आएंगी. अबतक जहां आंगनबाड़ियां केवल पोषण, टीकाकरण और प्राथमिक देखभाल तक सीमित थीं, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार इन्हें बच्चों की पहली स्मार्ट पाठशाला बनाने का प्रयास कर रही है. मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशन में IIM बैंगलोर, महिला एवं बाल विकास विभाग और नोवल सोशल फाउंडेशन के सहयोग से 'हैप्पी आंगन ऑफ सिंहस्थ' अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी बृजेश त्रिपाठी ने बताया, '' यह परियोजना केवल भवनों के सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप आंगनबाड़ियों को बच्चों के समग्र विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने का एक प्रयास है. यहां शिक्षा, खेल, पोषण, स्वास्थ्य और मानसिक विकास को एक साथ जोड़कर बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाएगा, जैसा किसी अच्छे निजी प्री स्कूल में मिलता है.''

आंगनबाड़ी बनेंगे समग्र विकास का केंद्र (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा, '' नई स्मार्ट आंगनबाड़ियों में बच्चों को आकर्षक और थीम आधारित क्लासेस, बच्चों के अनुसार मॉर्डन फर्नीचर, खेल खेल में शिक्षा देने वाले उपकरण, झूले और सुरक्षित प्ले एरिया, यूनिफॉर्म, मेडिकल सुविधाएं, बेहतर पोषण व्यवस्था स्वच्छ, सुरक्षित और बाल अनुकूल सुविधाएं दी जा रही हैं.

CSR और जनभागीदारी से बदलेगी तस्वीर

नोवल सोशल फाउंडेशन के संस्थापक संजीव दुबे ने ETV भारत से चर्चा में बताया, '' आंगनबाड़ियों की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से बेहतर आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों की रही है. नई शिक्षा नीति के अनुरूप इन्हें प्री स्कूल में बदलना समय की आवश्यकता है. इसी सोच के साथ उज्जैन की 1000 आंगनबाड़ियों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है. इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को उसकी पहली शिक्षा ऐसे वातावरण में मिले, जो सीखने के साथ-साथ उसकी जिज्ञासा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाए.''

उज्जैन में तैयार हो चुकी हैप्पी आंगनबाड़ी (Etv Bharat)

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उन्होंने बताया कि यह पूरी परियोजना CSR मॉडल यानी कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित है. कोई भी उद्योग, संस्था, सामाजिक संगठन या व्यक्ति एक आंगनबाड़ी को गोद लेकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य से जुड़ सकता है. यही जनभागीदारी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है.

देश के लिए बन सकता है नया मॉडल

संजीव बताते हैं कि अगर यह लक्ष्य तय समय में पूरा होता है, तो उज्जैन देश का पहला ऐसा जिला बनने की ओर अग्रसर होगा, जहां 1 हजार स्मार्ट आंगनबाड़ियां एक साथ संचालित होंगी. यह मॉडल न केवल मध्यप्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायी उदाहरण बन सकता है.