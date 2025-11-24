ETV Bharat / state

उज्जैन में मलखंब का रोमांच, कल से 18 राज्यों के 500 खिलाड़ी दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब

उज्जैन में राष्ट्रीय स्तर की स्कूल मलखंब प्रतियोगिता शुरू. 5 दिन तक चलेगा आयोजन. इसमें देश के 18 राज्यों के बच्चे भाग ले रहे हैं.

UJJAIN MALLAKHAMB COMPETITION
उज्जैन में राष्ट्रीय स्तर की स्कूल मलखंब प्रतियोगिता शुरू (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 7:23 PM IST

उज्जैन : उज्जैन में बहुप्रतीक्षित 69वीं राष्ट्रीय शालेय मलखंब प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ हुआ. प्रतियोगिता में देश के 18 राज्यों के 500 खिलाड़ी पहुंचे हैं. प्रतियोगिता के लिए अंडर-14 के तहत ज्यादा खिलाड़ी आए हैं. मलखंब प्रतियोगिता उज्जैन के लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में 5 दिन तक चलेगी. शुभारंभ से पहले खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया.

प्रतियोगिता में अंडर 14 के खिलाड़ी ज्यादा

अंडर14 के खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. इसके साथ ही 17 व 19 वर्ष के छात्र-छात्राएं भी प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे. इस कार्यक्रम को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया "प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार दोपहर 3 बजे किया गया. कार्यक्रम से पहले अलग-अलग समिति के संयोजक, सहसंयोजक एवं सदस्यों से चर्चा कर रूपरेखा तैयार की गई."

UJJAIN MALLAKHAMB COMPETITION
18 राज्यों के 500 खिलाड़ी दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब (ETV BHARAT)

दो सत्रों में होगी प्रतियोगिता

जिला क्रीड़ा अधिकारी पी.एल.शर्मा ने बताया "5 दिवसीय 69 वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में देश के 18 राज्यों के लगभग 500 खिलाड़ी आए हैं. उनके साथ कई अधिकारी भी आए हैं. 25, 26 और 27 नवंबर को पहला सत्र सुबह 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक चलेगा. दूसरा सत्र शाम 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा. सभी बालक एवं बालिकाओं की ठहरने भोजन, पानी, मेडिकल की खास व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की गई है."

UJJAIN MALLAKHAMB COMPETITION
उज्जैन में मलखंब का रोमांच (ETV BHARAT)

कल से शुरू होंगे रोमांचक मुकाबले

प्रतियोगिता के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है. प्रतियोगिता में मंगलवार से मुकाबले शुरू होंगे. कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर पालिक निगम सभापति कलावती यादव, जिला पंचायत अध्‍यक्ष कमला कुंवर देवड़ा, जिला पंचायत उपाध्‍यक्ष शिवानी कुंवर सोलंकी, जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री पारसचन्द्र जैन एवं पूर्व नगर पालिक निगम सभापति सोनू गेहलोत मौजूद रहे.

खिलाड़ियों के लिए आवास की व्यवस्था

खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था भी की गई है. बालिकाओं के लिए रामी माली धर्मशाला और पाटीदार धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था है, जबकि बालकों के लिए धाकड़ समाज धर्मशाला, चंद्रवंशी धर्मशाला और भील ठाकुर समाज धर्मशाला में आवास का प्रबंध किया गया है.

