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खतरनाक SMA की चपेट में 5 माह की काशी, 15 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी जिंदगी

उज्जैन में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित 5 माह की काशी, परिवार ने इलाज के लिए मांगी मदद, 15 करोड़ का इंजेक्शन एकमात्र इलाज.

UJJAIN 5 MONTH OLD KASHI SUFFER SMA
खतरनाक SMA की चपेट में 5 माह की काशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 1:53 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 2:31 PM IST

5 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में डॉ. दंपत्ति की 5 माह की बेटी काशी को दुर्लभ बीमारी एसएमए (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) ने जकड़ लिया है. 5 माह की काशी अभी ठीक से मुस्कुराना भी नहीं सीख पाई की उसकी जिंदगी एक बेहद ही कठिन लड़ाई से गुजरने लगी है. एसएमए एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियों को कमजोर कर देती है और बच्चों के लिए सांस लेना तक मुश्किल बना देती है. बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए डॉ. दंपत्ति जगह-जगह चैरिटी फंक्शन में जाकर बच्ची के उपचार की व्यवस्था जुटा रहे हैं.

बच्ची की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता
मां की आंखों में हर वक़्त चिंता और उम्मीदें होती है तो पिता हर दरवाजे पर मदद की गुहार लगा रहे हैं. परिवार ने समाज, सरकार और दानदाताओं से अपील की है कि वे उनकी बच्ची को नया जीवन देने में मदद करें. फिलहाल बच्ची की हालात यह है उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है. समय पर उपचार नहीं हुआ तो आगे सांस लेने में समस्या व दूध पीने में भी तकलीफ बढ़ेगी.

परिवार ने इलाज के लिए मांगी मदद (ETV Bharat)

डॉक्टर हैं बच्ची के माता-पिता
ETV भारत से चर्चा में 5 माह की मासूम काशी की मां प्रकृति ने बताया, ''मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मैंने काम किया है. जिसके बाद बच्ची की देख रेख में नौकरी छोड़ ख़ुद का क्लीनिक देख रही हूं. पति भोपाल एम्स में मेडिकल डिपार्टमेंट में एमडी हैं. हमारी बेटी जब हुई उसके 1 महीने बाद हमें उसकी दुर्लभ बीमारी के बारे में पता चला. 1 माह बाद बेटी की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था. गर्दन अकड़ना, हाथ लटकने जैसी हरकतें दिखी तो हमने फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. महेश माहेश्वरी को दिखाया.

भोपाल एम्स में जहां MLPA ब्लड टेस्ट में DNA स्टडी के दौरान सामने आया कि, बेटी को TYPE 1 स्टेज पर SMA बीमारी है जो कि बच्चो में 0 से 4 माह की उम्र में पता चल जाती है. बच्ची का अभी एम्स भोपाल में ही ट्रीटमेंट चल रहा है. ट्रीटमेंट जेनेटिक मेडिसीन डिपार्टमेंट में डॉ. भावना ढींगरा कर रही है. जिन्होंने हमें बताया रीड की हड्डी से नब्ज मसल्स तक जो सिग्नल देती है वो इसमें डैमेज होती जाती है.''

ujjain 5 month old kashi suffer SMA
परिवार ने बेटी के इलाज के लिए मांगी मदद (ETV Bharat)

उपचार में आएगा 15 करोड़ खर्च
5 माह की काशी के पिता रोहित दुबेपुरिया ने बताया, ''बेटी के उपचार में 15 करोड़ का खर्च डॉक्टरों ने बताया है. बेटी को SMA बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट भारत में नहीं है. जिन थेरेपी से बेटी का उपचार होगा, उसका इंजेक्शन लगभग 15 करोड़ का अमेरिका जैसे देश से मंगवाना होता है. ये थेरेपी ONE TIME थेरेपी होती है इसके होने से बीमारी आगे नहीं बढ़ती और जो है उसका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता रहता है. ये अमूमन तब होती है जब माता पिता की बॉडी में इसके सिम्पटम्स होते है जो पता नहीं चल पाते.''

21 लाख की मिली मदद
परिवार ने बताया कि, ''चूंकि 15 करोड़ एक बड़ी रकम है, जिससे जोलजेन्स्मा नामक इंजेक्शन आएगा और समय हमारे पास इतने पैसे नहीं है. हमने MILAP FOUNDATION में रजिस्ट्रेशन कर MILAP FOUNDATION के माध्यम से एक QR कोड एकाउंट जनरेट क्या है, जिसे सब देख सकते हैं. उस एकाउंट में लोग मदद कर रहे हैं. 16 अप्रैल तक लगभग 21 लाख फण्ड मिल चुका है. हम शहर के मुख्य चौराहों पर भी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं. समाज, सरकार, दानदाताओं से 10-10 रुपए तक देने की मदद मांग रहे हैं, जिससे बेटी को नया जीवन मिल सके.''

SMA के 0 से 3 तक स्टेज
जानकारों के अनुसार, इस दुर्लभ बीमारी में 0 से 3 तक स्टेज होती है. स्टेज 3 में इसके लक्षण कम होते हैं जो वयस्क या किशोरावस्था में दिखाई देते हैं. जिसमें समय अनुसार शरीर में परिवर्तन पता चल पाता है या कभी नहीं पता चल पाता. स्टेज 2 में 6 से 18 महीने में बच्चों में पता चल जाता है. बच्चे बैठ पाते लेकिन चल नहीं पाते. स्टेज 1 में जन्म के 0 से 6 माह के अंदर ही लक्षण दिखते हैं. बच्चे बिना सहारा नहीं बैठ पाते व शून्य स्टेज में बच्चे होते ही काल के गाल में समा जाते हैं. फिलहाल काशी स्टेज 1 पर उपचाररत है.

मध्य प्रदेश में ऐसे 4 केस
एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये दूसरा मामला है. 5 माह की काशी से पहले उज्जैन के कनीपुरा स्तिथ तिरूपति धाम निवासी 20 माह के अथर्व को यह बीमारी है. जो स्टेज 2 पर उपचार रत है. उसे भी 16 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है. वही, मंदसौर के गरोठ में श्रष्टि और इंदौर में अनिका शर्मा इस बीमारी से पीड़ित है व उपचार रत हैं. बात पूरे भारत की करें तो बताया जाता है 1800 से अधिक बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं.

Last Updated : April 17, 2026 at 2:31 PM IST

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