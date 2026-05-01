भीषण गर्मी में भी अटूट आस्था, 43° तापमान के बावजूद महाकाल के दरबार में उमड़ रहा जनसैलाब

भीषण गर्मी में भी अटूट आस्था, 43° तापमान के बावजूद महाकाल के दरबार में उमड़ रहा जनसैलाब
उज्जैन में 43 डिग्री की गर्मी में भी श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास, रोजाना 1 लाख लोग कर रहे बाबा महाकाल के दर्शन, बढ़-चढ़कर दान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 3:13 PM IST
उज्जैन: भीषण गर्मी के बावजूद आस्था की नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है. श्री महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. तपती गर्मी के बीच भी बाबा महाकाल के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती नजर आ रही है. अभी तक उज्जैन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है, लेकिन उसके बाउजूद भी सामान्य दिनों में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं महाकाल दर्शन करने पहुंच रहे हैं. वीकेंड में यह आंकड़ा ओर बढ़ जाता है.
श्रद्धालओं को गर्मी से बचाने के लिए मंदिर में विशेष व्यवस्था
मंदिर में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. दर्शन के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए जगह-जगह कूलर लगाए गए हैं. इसके साथ ही पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि गर्मी में किसी को परेशानी न हो.
प्रवेश मार्ग और खुले स्थानों पर मैट बिछाई गई है, जिसे ठंडा बनाए रखने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है. वहीं, धूप से बचाव के लिए टेंट भी लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सकें.
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रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग कर रहे दर्शन
मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष पलवाड़िया ने बताया कि, ''गर्मी के इस मौसम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. सामान्य दिनों में जहां 1 लाख 20 हजार से 1 लाख 30 हजार तक श्रद्धालु आते हैं, वहीं वीकेंड पर यह संख्या 1 लाख 50 हजार के पार पहुंच जाती है.'' उन्होंने बताया कि, ''श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रवेश द्वारों और प्रमुख स्थानों पर पेयजल, कूलर और छायादार टेंट की व्यवस्था की गई है. मंदिर समिति का प्रयास है कि भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के बाबा महाकाल के दर्शन हो सकें.
दानदाता भी बढ़ चढ़कर दे रहे दान
विशाल गर्मी को देखते हुए देश-विदेश से आए दानदाता भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दान कर रहे हैं जिसमें कुछ दानदाताओं द्वारा चिल्ड वाटर की केन, कूलर, व पानी टेंकर तक दान दे दिया व बैंकों द्वारा केनोपी दान दी गई, जिससे की श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके.