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उज्जैन में 13 करोड़ लोगों के आने का अनूठा राज, चार पिलर पर टिका महाकाल नगरी का आधार

उज्जैन में धर्म, काल गणना, प्राचीन व्यापार, ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा की विरासत, हर साल 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा प्राचीन शहर. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

UJJAIN HERITAGE HISTORY
महाकाल की नगरी उज्जैन में हर साल पहुंच रहे करोड़ों पर्यटक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 11:38 AM IST

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Updated : June 30, 2026 at 12:56 PM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर धर्म, काल, व्यापार, ज्ञान और शिक्षा की 4 हजार सालों से ज्यादा पुरानी विरासत समेटे हुए है. इसकी वजह से आज यह 13 करोड़ पर्यटकों की क्षमता वाला शहर बन गया है. देश-दुनिया में उज्जैन की पहचान भगवान महाकालेश्वर और सिंहस्थ महाकुंभ की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, पर उज्जैन के पर्यटन की नींव यहां की ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक और शैक्षणिक विरासत भी है, जो इसे दुनिया के चुनिंदा धार्मिक शहरों में अलग स्थान देती है.

उज्जैन के 4 मुख्य केंद्र जो समेटे हुए हैं अनोखी विरासत

पूर्व संभागायुक्त और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रविंद्र पस्तोरे ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, " उज्जैन की पहचान को केवल मंदिरों और सिंहस्थ महाकुंभ तक सीमित करके देखने की जरूरत नहीं है. इसकी हजारों साल पुरानी विरासत है, जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता. उज्जैन 4 मुख्य केंद्रों (धरोहरों) में बंटा हुआ है, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता. यही कारण है कि हर साल 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं."

UJJAIN MAHAKAL TEMPLE
उज्जैन को हजारों साल पुरानी विरासत बना रही वैश्विक पर्यटन केंद्र (ETV Bharat)

उज्जैन समय गणना का प्रमुख केंद्र

श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि काल के अधिष्ठाता (समय के देवता) का केंद्र है. उज्जैन की सबसे बड़ी पहचान भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है. प्राचीन भारत में उज्जैन को समय गणना का प्रमुख केंद्र माना जाता था. महाकालेश्वर केवल शिव मंदिर नहीं, बल्कि काल (समय) के अधिष्ठाता का केंद्र हैं. प्राचीनकाल में यहीं से समय की गणना होती थी, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं.

पंचांग निर्माण और ज्योतिषीय अध्ययन में विशेष महत्व

खगोलीय गणनाओं, पंचांग निर्माण और ज्योतिषीय अध्ययन में उज्जैन का विशेष महत्व रहा है. आधुनिक समय में जहां समय की गणना ग्रीनविच (लंदन) से की जाती है, वहीं भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से उज्जैन को समय और खगोलीय गणनाओं का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है. यहां समय को दिन और रात के अनुसार नहीं, बल्कि ग्रह, नक्षत्र और सूर्य की गति के अनुसार समझा जाता है. आज भी उज्जैन में महाकाल मंदिर के साथ कई अनोखे मंदिर हैं, जिसमें मंगल गृह का जन्म स्थान मंगलनाथ मंदिर, जीवाजी वेधशाला और डोंगला वेधशाला भी प्रमुख केंद्र हैं. इसी वजह से उज्जैन सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है.

उज्जैन के इतिहास पर जानकारी देते रिटायर्ड आईएएस रविंद्र पस्तोर (ETV Bharat)

प्राचीन व्यापार मार्ग का बड़ा केंद्र

उज्जैन की दूसरी बड़ी ताकत उसका प्राचीन व्यापारिक महत्व है. प्राचीन काल में उज्जैन को व्यापारिक दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था. इसके प्रमाण आज भी शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देते हैं. खासकर क्षिप्रा नदी और गढ़कालिका क्षेत्र में मिले सिक्के, रोमन बर्तन और दैनिक उपयोग की कई प्रकार की सामग्री इसका प्रमाण हैं. इसके अलावा शहर के ऐतिहासिक सड़क मार्ग भी इसकी पुष्टि करते हैं.

दो मार्गों ने बनाया आर्थिक रूप से समृद्ध

रिटायर्ड आईएएस रविंद्र पस्तोरे ने बताया, "मौर्य काल और उससे पहले की बात करें तो प्राचीन मार्गों में आगरा क्षेत्र से दो मार्ग राजस्थान होते हुए गुजरात, कच्छ और भरूच तक जाते थे. दूसरा मार्ग ओरछा, विदिशा और सांची होते हुए उज्जैन पहुंचता था और फिर महेश्वर होते हुए दक्षिण भारत की ओर बढ़ता था. इन व्यापारिक मार्गों ने उज्जैन को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया. इसकी वजह से यात्रियों और अलग-अलग संस्कृतियों का उज्जैन आगमन हुआ, जिसके चलते यहां ज्ञान, कला और संस्कृति का विकास संभव हुआ."

Lord Krishna received education in ujjain
उज्जैन समय गणना का प्रमुख केंद्र, इसके प्रमाण आज भी मौजूद (ETV Bharat)

ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष और साहित्य का केंद्र

उज्जैन शहर की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष और साहित्य की नगरी रहा है. आज भी कई विद्वानों का प्रभाव नगर में दिखाई पड़ता है. कालिदास जैसे महान साहित्यकार की परंपरा से जुड़े इस शहर में ज्ञान की समृद्ध विरासत है. बौद्ध स्तूप हैं, जहां तप-साधना के लिए बुद्ध अनुयायी बड़ी संख्या में आते थे. वराहमिहिर खगोल और विज्ञान के महान विद्वान थे. राजा भर्तृहरि साहित्य और दर्शन के लिए जाने जाते हैं. सम्राट विक्रमादित्य कला और विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं. उनके 9 रत्न और 32 पुतलियों की परंपरा भी उज्जैन से जुड़ी है. बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के प्रमुख विद्वान थे. सम्राट अशोक शासन और बौद्ध परंपरा से जुड़े रहे. पाणिनि भाषा और व्याकरण के महान आचार्य थे, जबकि ब्रह्मगुप्त गणित और खगोल के ज्ञाता थे. सांदीपनि ऋषि प्राचीन शिक्षा परंपरा के महान आचार्य थे, जिनके आश्रम में भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की.

भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली

उज्जैन की चौथी सबसे बड़ी विशेषता उसकी शिक्षा परंपरा रही है. मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण, बलराम और सुदामा ने उज्जैन स्थित सांदीपनि आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने यहां अल्प समय में वेद, शास्त्र, विद्याओं और कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था.

SANDIPANI ASHRAM IN UJJAIN
भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली भी है उज्जैन (ETV Bharat)

13 करोड़ से ज्यादा दर्शनार्थी आ रहे हर साल

उज्जैन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसकी विरासत किसी एक आयोजन या समय तक सीमित नहीं है. उज्जैन की ये चारों पहचान है, अगर महाकाल, प्राचीन व्यापार मार्ग, ज्ञान-विज्ञान की परंपरा और शिक्षा विरासत को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो शहर पूरे साल एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बन सकता है. हालांकि, आम दिनों में भी करीब 2 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन और सालभर में 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. यह आंकड़ा उज्जैन के वैश्विक पर्यटन केंद्र बनने की ओर इशारा करता है.

Last Updated : June 30, 2026 at 12:56 PM IST

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