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उज्जैन में वेस्ट बनेगा बेस्ट, स्थापित होगा 3R शॉपिंग मॉडल, लोगों की बदलेगी फेंकने की आदत

स्वच्छ भारत मिशन की निर्देशक ने किया आरआरआर सेंटर का निरीक्षण ( ETV Bharat )

3R का मतलब रिड्यूस (कम करना) यानी अनावश्यक वस्तुओं की खरीद और कचरे को कम करना, रियूज (दोबारा उपयोग करना) घर में पड़ा ऐसा सामान जिसका कोई उपयोग नहीं है, उन्हें जरूरतमंदों या फिर नए उपयोग में लाना. तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रिसाइकिल मतलब ऐसा सामान जिसे दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, उसे साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल करना. इस सेंटर में लोग अपने घरों से निकले लेकिन काम में आने वाले ऐसे सामान को लाएंगे और उसको रिसाइकिल करेंगे. उदाहरण के लिए पुराना फर्नीचर, कपड़े, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू सामान व अन्य.

उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया "इसको लेकर उज्जैन नगर निगम में वार्ड क्रमांक 51 में कॉसमॉस मॉल के सामने जो हमारा 3R सेंटर है, उसका निरीक्षण करने भारत सरकार की और से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव जो कि स्वच्छ भारत मिशन की निर्देशक भी हैं, रूपा मिश्रा ने किया. जहां ये तय हुआ कि यहां 3R शॉपिंग मॉल मॉडल स्थापित किया जाएगा. यह सेंटर उज्जैन ही नहीं आसपास के जिलों, तहसीलों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक मॉडल सेंटर के रूप में विकसित होगा."

उज्जैन में स्थापित होगा 3R मॉल, संयुक्त सचिव रूप मिश्रा ने किया निरीक्षण

उज्जैन: स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग करने वाले शहरों की लिस्ट में अब उज्जैन भी एक बड़ा नवाचार जोड़ने जा रहा है. चंडीगढ़ और इंदौर के बाद अब उज्जैन में 3R रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल सेंटर तैयार होने की तैयारियां शुरू हो गई है. जो सिर्फ कचरा प्रबंधन केंद्र नहीं होगा, बल्कि फेंकने की आदत बदलने और पुनः उपयोग की संस्कृति बढ़ाने के विचार लिए लोगों की सोच बदलने वाला रियूज शॉपिंग मॉल मॉडल होगा.

अब तक शहरों में कचरे को सिर्फ निपटाने की समस्या माना जाता रहा है, लेकिन 3R मॉडल इस सोच को बदलता है. इसमें काम में नहीं आने वाला तमाम सामान दोबारा काम में लिया जाने वाला संसाधन माना जाता है. जिससे लैंडफिल पर कम दबाव, प्राकृतिक संसाधनों की बचत, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, जरूरतमंदों तक उपयोगी सामान पहुंचाना, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने जैसे फायदे मिलते हैं.

उज्जैन आरआरआर सेंटर (ETV Bharat)

स्वीडन मॉडल: दुनिया में रियूज कल्चर का बड़ा उदाहरण

रियूज कल्चर की शुरुवात यूं तो भारतीय संस्कृति का गौरव रही है, लेकिन बदलते वक्त ने इसे भी बदल दिया. फिर स्वीडन देश ने इसे बढ़ावा दिया. जहां का ReTuna मॉडल दुनिया में खास माना जाता है. स्वीडन ने लोग पुराने वेस्ट को एक जगह एकत्रित करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और फिर उसे दोबारा काम में लेते हैं. स्वीडन का मॉडल इस विचार पर काम करता है कि सबसे अच्छा कचरा वह जो पैदा ही नहीं हो. स्वीडन के एस्किलस्टूना शहर में ये मॉडल काम कर रहा है.

उज्जैन में स्वच्छता को लेकर पहल (ETV Bharat)

जानिए इंदौर और चंडीगढ़ मॉडल के बारे में

जानकारों के अनुसार चंडीगढ़ मॉडल स्वीडन की तर्ज पर ही काम कर रहा है. जहां 3R सेंटर को अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है, जो कि शहर के सेक्टर-17 न्यू ब्रिज मार्केट के यहां है. जहां पर उपयोगी सामान को एकत्रित कर एक शॉपिंग मॉल की तरह व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जाता है. उद्देश्य जरूरतमंदों तक पहुंचाना ही है. लोग मॉल में जाकर सामान चुन सकते हैं.

वहीं इंदौर जो देश में स्वच्छता के लिए नंबर 1 और स्वच्छता के प्रयोगों के लिए भी नंबर 1 कहलाता है. हाल ही में उज्जैन आए केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि "इंदौर स्वच्छता मॉडल पूरे देश मे लागू किया जाएगा. इंदौर में 3R मॉडल को स्वच्छता के साथ रियूज की संस्कृति से जोड़ा गया है, जो कि शहर के बीच राजकुमार ब्रिज के यहां है, जहां पर लोग घरों की अनुपयोगी वस्तु लाते हैं और वहां उनकी छंटाई, मरम्मत और दोबारा उपयोग की प्रोसेस अपनाई जाती है. इंदौर मॉडल की खास बात है, ये जनभागीदारी अभियान की तरह काम कर रहा है."

उज्जैन में स्थापित होगा 3R मॉल (ETV Bharat)

हालांकि शहर में अलग-अलग जगह नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं और निजी और पर छोटे-छोटे 3R सेंटर पहले से बने हुए हैं. जहां पर लोग घर में पड़े अनुपयोगी सामान को जरूरतमंद के उपयोग के लिए लाते हैं, उन्हें फेंकते नहीं हैं. लोग स्वच्छता के साथ पर्यवारण के संरक्षण में भागीदारी बन रहे हैं.