अमेरिका का कांसेप्ट भारत में!, पढ़ाई और मनोरंजन ही नहीं, कमाई और पर्यावरण संरक्षण भी

अमेरिका का कांसेप्ट भारत में!, पढ़ाई और मनोरंजन ही नहीं, कमाई और पर्यावरण संरक्षण भी
उज्जैन में रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल यानी 3R के नाम पर अनोखा बाजार, जानिए इस बाजार का कांसेप्ट और यहां उपलब्ध प्रोडक्ट्स.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 12:47 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 12:58 PM IST
रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में युवाओं ने मिलकर 3R - रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल नाम से एक दुकान की शुरुआत की है. जिसे 3R बाजार भी कहा जा रहा है. खास बात यह है युवाओं को ये आईडिया अमेरिका के प्रचलित चलन से मिला और युवाओ ने उस कांसेप्ट को भारत में लागू कर दिया. युवा अपने सपने को साकार कर पढ़ाई, मनोरंजन ही नहीं आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण का खास संदेश 3R बाजार के माध्यम से समाज को दे रहे हैं.
उज्जैन का ये अनोखा बाजार इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि यहां मिलने वाले आइटम्स में KG फर्स्ट से लेकर MBBS तक कि किताबें नि:शुल्क मिलती है. जारूरतमंदों को यूज किये कपड़े भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं. वहीं, सेकंड हैंड उपयोगी सामान, होम मेड आइटम, जैविक हेल्थी आइटम्स को 20% मनाफे में लोगों को उपलब्ध कराया जाता है. आइए इस रिपोर्ट में जानते है कैसे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, लोग इससे जुड़ कर पढ़ाई और मनोरंजन ही नहीं आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण का कैसे खास संदेश दे रहे हैं. आप भी इस कांसेप्ट पर काम कर आर्थिक रूप से कमजोर व सेहत का ख्याल रखने वालों की मदद कर सकते हैं.
नई प्लास्टिक को दुनिया में आने से रोकना उद्देश्य
शहर के नानाखेड़ा क्षेत्र में कॉसमॉस मॉल के निचले तल पर युवा फ्रेंड्स ऑफ उज्जैन संस्था 3R बाजार चला रही है. इस कांसेप्ट को लागू करने वाले गुंजन सिद्धा और उनकी बेटी ने बताया यूएस अमेरिका में रहने के दौरान ये आइडिया आया कि 3R कांसेप्ट को इंडिया में लागू किया जाए. उन्होंने बताया कि हम बीते 8 साल से इस काम में लगे हैं.
हमारा उद्देश्य है कि हम नये प्लास्टिक को दुनिया में आने से रोकें, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चो को नि:शुल्क KG फर्स्ट से लेकर MBBS तक कि किताबें, कपड़े, मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध करवाना, जैविक खाद्य सामग्री, मीलेट्स लोगों को मार्केट से कम दाम में उपलब्ध करवाना, गैजेट्स, खिलौने, होम मेड आइटम जिन्हें लोग पुराना होने पर अक्सर फेंक देते हैं उन्हें दौबारा उपलब्ध करवाना. बीते 8 सालों में इस कांसेप्ट में NO प्रॉफिट NO लॉस पर काम कर रहे हैं और सेवा ही संकल्प है.
पर्यावरण संरक्षण का संदेश
दुकान में कार्यरत युवाओं में अमर चंद्र कुन्हरे ने बताया कि "इस अनोखे बाजार में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं. किताबों की लाइब्रेरी है, होम मेड आइटम की अलग गैलरी है, पुराने सामानों की अलग गैलरी है और जैविक खाद्य सामग्री की अलग. 3R बाजार (REDUCE, RECYCLE, REUSE) है तो 25 किताबों के लिए एक पेड़ कटता है उसको ध्यान में रख हमने नई किताबों के बदले किताबें देना चालू किया. कपड़ों के बदले कपड़े जिसमें स्कूल ड्रेस भी शमिल है, मेडिकल इक्विपमेंट्स सभी नि:शुल्क देना लेना शुरू किया.
3R बाजार में उपलब्ध प्रोडक्ट्स
इसके अलावा होम मेड प्रोडक्ट में गोबर से बने गणेश जी, पूजन सामग्री 20 रुपये से 200 रुपये तक है. साबुन बिना केमिकल के 50 से 100 रुपये तक, बैम्बू ब्रश 50 से 120 रुपये तक, नीम की लड़की से बना कंगा 50 से 100 रुपये तक, मिट्टी के बर्तन जिसमें कढ़ाई, कटोरी, थाली, तपेली, हवन सामग्री, कपूर शामिल है.
जैविक खाद्य सामग्री मार्केट से कम दाम में दाल, चावल, शक्कर, घी, मीलेट्स उपलब्ध है. बच्चों के लिए खिलौने हैं, लकड़ी के बने 200 से 800 रुपये तक. पक्षियों के लिए नारीयल से बने घोंसले 150 से 250 रुपये तक, माइक्रो ओवन, OTG है. हेलमेट, क्रिकेट किट, एंटीक आइटम, कैमरा, CD, DVD, आर्टिफिशियल सीनरी 100 रुपये तक. हेड फोन, कंप्यूटर, स्पीकर (JBL), टेलीफोन, वाटर बोटल, ट्रॉली बैग, बाइक, साइकिल, प्रेस व अन्य आइटम.
20 प्रतिशत मुनाफा कमाते हैं
दुकान पर कार्यरत युवा कीर्तन सोलंकी ने जानकारी देते हुए कहा "कपड़े, किताबों और मेडिकल इक्विपमेंट के अलावा जो भी आइटम लोग देते हैं उनकी हम रजिस्टर में एंट्री लर लेते हैं. जैसे कोई स्पीकर, टीवी, कंप्यूटर देकर गया तो उसे हम एंट्री कर रख लेते हैं और उसे खरीदने आने वाले को तय किमत में देकर 80% जिसका सामान है उसे राशि दे देते हैं. 20% खुद रखते हैं बस इसी तरह इस बाजार को बीते 8 साल से संचालित कर रहे हैं".