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युद्ध थमेगा तभी दौड़ेगा डॉलर चना बाजार! 3 हजार रुपए तक टूटे भाव, करोड़ो का स्टॉक अटका

उज्जैन में लगभग 30 हजार क्विंटल डॉलर चना का गोदामों में स्टॉक. ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण नहीं हो पा रहा सप्लाई.

UJJAIN DOLLAR CHANA
30 हजार क्विंटल डॉलर चना का गोदामों में स्टॉक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 5:27 PM IST

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उज्जैन: कभी किसानों और व्यापारियों के लिए मुनाफे का सौदा माने जाने वाला डॉलर चना (काबुली चना) की इस साल सप्लाई ठप पड़ी है. ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण प्रभावित हुए समुद्री मार्ग के कारण यह स्थिति हुई है. नतीजा यह है मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में बड़े पैमाने पर पैदा होने वाला डॉलर चना मंडियों से विदेश नहीं पहुंच पा रहा है और गोदामों में ही अटका पड़ा है.

जिस बड़े डॉलर चने के भाव पिछले सीजन में 12 से 13 हजार रु प्रति क्विंटल तक पहुंचे थे, इस बार 9 से 9.5 हजार रु प्रति क्विंटल में बिक रहा है. छोटा चना 6000 की जगह 5000 से भी कम में बिक रहा है. इससे किसानों और व्यापारियों को लगभग 3000 प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है.

30 हजार क्विंटल डॉलर चना का गोदामों में स्टॉक

डॉलर चना व्यापारी और तिलहन व्यवसाय संघ के सचिव हजारीलाल मालवीय ने बताया, "उज्जैन जिले में 25 बड़े व्यापारियों के पास लगभग 30 हजार क्विंटल डॉलर चना कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में रखा है. सप्लाई नहीं होने से व्यापारी नए सौदे करने से बच रहे हैं लेकिन कई किसान मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज बेच दे रहे हैं."

ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण नहीं हो पा रहा सप्लाई (ETV Bharat)

खाड़ी देश में रहती है ज्यादा मांग

डॉलर चना सामान्य देसी चने की तरह घरेलू खपत वाली फसल नहीं है. इसकी सबसे ज्यादा मांग खाड़ी देश, यूरोप और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रहती है. युद्ध के कारण समुद्री जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, कंटेनर महंगे हुए और सप्लाई ऑर्डर घट गए. परिणाम यह रहा कि माल मंडियों से बाहर नहीं निकल सका और बाजार में अधिक आपूर्ति होने से कीमतें लगातार टूटती चली गई.

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खाड़ी देश में रहती है ज्यादा मांग (ETV Bharat)

मालवा और निमाड़ में होता है सबसे ज्यादा डॉलर चना

डॉलर चना व्यापारी हजारीलाल मालवीय ने बताया, "मध्य प्रदेश देश मे डॉलर चना उत्पादन का मुख्य राज्य कहलाता है, जिसमें मालवा और निमाड़ प्रमुख स्थल हैं. मालवा के प्रमुख जिले उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, राजगढ़ जैसे जिले हैं वहीं निमाड़ में खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी जैसे जिले शामिल हैं. इन सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी और ठंडी जलवायु बड़े दाने वाले डॉलर चने की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है."

मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली वेरायटी

सचिव हजारीलाल मालवीय ने बताया, "चने की कई तरह की वेरायटी हैं, जिसमें JGK-1 जो बड़ा दाना और डिमांड के लिए लोकप्रिय है. HK-94-134 बेस्ट क्वालिटी, KAK-2 अच्छी उपज और बड़ा दाना, PKV KABULI-2 सफेद और आकर्षक दिखने वाला दाना, PHULE G-95311 (विराट) सबसे ज्यादा उत्पादन वाली वेरायटी है."

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मालवा और निमाड़ में होता है सबसे ज्यादा डॉलर चना (ETV Bharat)

युद्ध रुकेगा तभी लौटेगी तेजी

उज्जैन के अन्य व्यापारियों का भी मानना है की नई फसल मंडियों में पहुंचते ही खाड़ी क्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया था. डॉलर चना मुख्य रूप से विदेशों में सप्लाई होता है लेकिन विदेशी व्यापार युद्ध के कारण प्रभावित है. 30 हजार क्विंटल डॉलर चना लगभग उज्जैन के व्यापारियों के पास स्टॉक में है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. जब तक युद्ध शांत नहीं होगा पूरी तरह, तब तक माल सप्लाई होने में तेजी नहीं आएगी.

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