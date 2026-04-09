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उज्जैन में 70 फुट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम, कलेक्टर-एसपी मौके पर, रेस्क्यू जारी

बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम ( ETV Bharat )