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उज्जैन में 70 फुट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम, कलेक्टर-एसपी मौके पर, रेस्क्यू जारी

उज्जैन के बड़नगर में गुरुवार रात एक 3 साल का बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया. बचाने के लिए 30 फीट तक की हुई खुदाई

BOY FELL INTO OPEN BOREWELL
बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 10:49 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 11:00 PM IST

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उज्जैन: बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम झलारिया में गुरुवार रात लगभग 8:30 बजे 3 साल का बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया. बताया जा रहा है कि बच्चा बोरवेल में करीब 70 फीट की गहराई में फंसा हुआ है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेस्क्यू टीम बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है. कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं.

कलेक्टर के अनुसार रात 10:30 तक 30 फुट खुदाई हो चुकी है. बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद है. बच्चे के पास कैमरा भेजा गया है जिससे कि उसका पता चल सके.

बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम (ETV Bharat)

राजस्थान से परिवार संग आया है बालक

टीआई अशोक पाटीदार ने बताया कि राजस्थान के पाली से भेड़ लेकर कुछ लोग बड़नगर के झलारिया में आए हुए हैं. शुक्रवार को डेरे के सदस्य झलारिया में भेड़ चरा रहे थे. उसी दौरान तीन साल का भागीरथ खेत में खुले बोरवेल में गिर गया. घटना की जानकारी लगते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. स्थानीय ग्रामीण और आसपास के लोग बच्चे को बचाने की कोशिश करने पहुंचे, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाल सके. ग्रामीण बच्चे के सुरक्षित बाहर आने की दुआ कर रहे हैं. मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और स्थानीय रेस्क्यू टीम ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

मौके पर प्रशासन, तेज़ी से चल रहा रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर SDM, SDOP और थाना प्रभारी सहित पुलिस और प्रशासनिक टीम के सदस्य पहुंचे. रेस्क्यू टीम द्वारा बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

कैमरे की मदद से रखी जा रही निगरानी

बोरवेल में कैमरा डालकर बच्चे की लगातार निगरानी की जा रही है और उससे संपर्क बनाने की कोशिश जारी है. स्थानीय लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं.

Last Updated : April 9, 2026 at 11:00 PM IST

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