उज्जैन में 3 दिवसीय युवा धर्म संसद कल से, Gen Z से रूबरू होंगे RSS चीफ मोहन भागवत
उज्जैन में 17 से 19 सितंबर तक बड़े आयोजन. युवा धर्म संसद में देश की कई मशहूर हस्तियां भाग लेंगी. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 5:38 PM IST
उज्जैन : उज्जैन में 17 से 19 सितंबर तक राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और संगठनात्मक आयोजन होंगे. तीन दिन तक देशभर से आए युवा, संत, धर्माचार्य, शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शहर में मौजूद रहेंगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज, आचार्य पुंडरीक गोस्वामी, गीतकार मनोज मुंतशिर सहित कई प्रमुख हस्तियां उज्जैन पहुंचेंगी.
24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 1600 से अधिक युवा 3 दिवसीय युवा धर्म संसद 2026 का हिस्सा होंगे. 17 सितंबर की शाम शिप्रा के श्री रामघाट सहित अन्य घाट क्षेत्र में सेवा संकल्प के तहत 25 लाख से अधिक दीप प्रज्जविलत होंगे.
एक मंच पर देशभर के युवा, संत और विशेषज्ञ
सेवाज्ञ संस्थानम् द्वारा आयोजित युवा धर्म संसद 2026 अवंतिका को लेकर मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने ETV भारत को बताया "24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 1600 से अधिक युवा विद्यार्थी शिक्षक और अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिभागी शामिल होंगे, जिन्होंने दो माह पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. उज्जैन के लगभग 100 युवा शामिल होंगे."
साल 2019 में काशी, 2022 में अयोध्या, 2023 में मथुरा, 2024 में हरिद्वार, 2025 में कांचीपुरम युवा धर्म संसद हो चुकी है. अब 2026 के लिए उज्जैन को चुना गया है. आयोजन का उद्देश्य युवाओं को धर्म, भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा, जीवन दृष्टि, चरित्र निर्माण और सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व जैसे विषयों से जोड़ना है. तीनों दिन व्याख्यान, संवाद, युवा पंचायत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तक मेला, कला प्रदर्शनी और जनजातीय मेला सहित कई गतिविधियां होंगी.
ये हस्तियां भी युवा धर्म संसद में आएंगी
आचार्य मिथिलेशनन्दिनीशरण ने बताया "आयोजन में सद्विद्यानंद, प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, जे. नंद कुमार, विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, प्रो. हिमांशु राय, पद्मभूषण रामबहादुर राय, डॉ. इंदुमति काटदरे, प्रो. आनंद रंगनाथन, प्रो. सच्चिदानंद मिश्र, डॉ. बलराम शुक्ल, अमृत अभिजात, राम तिवारी, निशा उरांव, बृजेश कुमार सहित अनेक संत, विद्वान, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, लेखक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे."
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा
17 सितंबर को पुस्तक मेला, युवा पंचायत, संघ की गतिविधियां और 25 लाख दीपों का आयोजन होना है. 18 सितंबर को डॉ. मोहन भागवत युवा धर्म संसद का उद्घाटन करेंगे. 19 सितंबर को ऋषि, कृषि, संस्कृति से आस्था और धर्म स्थलों तक विमर्श कर मुख्यमंत्री समापन करेंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 17 सितंबर को इंदौर पहुंचने के बाद उज्जैन आएंगे. वह शाम को शिप्रा आरती और श्रीराम घाट पर आयोजित दीप उत्सव में शामिल होंगे. वह 18 सितंबर की सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर इंदौर होते हुए पंजाब रवाना हो जाएंगे.
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3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा
उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "उज्जैन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है. रिहर्सल करवा कर 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती चप्पे-चप्पे पर की गई है. कार्यक्रम स्थलों पर वीआईपी रूट और घाट क्षेत्र में सुरक्षा के साथ भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखा गया. दीपोत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने के लिए करीब 450 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. घाट क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी."