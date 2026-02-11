ETV Bharat / state

वेदों के ज्ञान को मॉडर्न साइंस के रूप में देखेगी दुनिया, मंथन के बाद शोध पत्र जारी करेंगे विद्वान

उज्जैन में देश दुनिया के वैदिक, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के विद्वान, भारत की ज्ञान परंपरा से विश्व को परिचित कराना सेमिनार का उद्देश्य.

Ujjain Vedas modern science form
उज्जैन में देश दुनिया के वैदिक, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के विद्वान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 9:32 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 9:39 PM IST

उज्जैन: वेदों में खगोलीय ज्ञान और अनुप्रयोग पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक सेमिनार का आयोजन उज्जैन में हो रहा है. इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देशभर से वैदिक, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के विद्वान शामिल हुए हैं. जहां वेदों में निहित खगोलीय सिद्धांतों, काल गणना पद्धति, नक्षत्र विज्ञान और उनके व्यवहारिक व वैज्ञानिक पक्षों पर चर्चा की जा रही है. 3 दिवसीय सेमिनार में मंथन के बाद शोध पत्र भी जारी किया जाएगा.

ज्योतिष सिद्धांत को बताया वैज्ञानिक और व्यवहारिक

राष्ट्रीय वैदिक सेमिनार का आयोजन महर्षि संस्कृत पाणिनी वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन और महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान दोनों के सहयोग से किया गया है. महर्षि संस्कृति पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र ने बताया, "ज्योतिष सिद्धांत अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवहारिक है. जिसका आज वर्तमान में लोग प्रयोग और अनुभव दोनों कर रहे है. इस 3 दिवसीय मंथन के बाद जो शोध पत्र तैयार होंगे, उन्हें प्रकाशित कर समाज को समर्पित किया जाएगा."

वेदों के ज्ञान को मॉडर्न साइंस के रूप में प्रयोग पर रिसर्च (ETV Bharat)

पश्चिम के देशों में ज्योतिष शास्त्र के प्रचलन का दावा

शिव शंकर मिश्र ने आगे कहा, "एक समय आया जब लोगों ने अपनी भारतीय विद्याओं को पढ़ना बंद कर दिया. अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया और भारतीय विद्याओं की उपेक्षा की. योग का भी जब दुनियाभर में प्रचार हुआ, तो पता चला कि यह तो भारत की विद्या है. हमसे ही पश्चिम के देशों ने इसे अपनाया और हमें अब इसकी जागृति आई." उन्होंने ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र का भी पश्चिम के देशों में बहुत प्रचलन होने का दावा किया है.

3 day National Vedic Seminar
राष्ट्रीय वैदिक सेमिनार में पहुंचे विद्वान (ETV Bharat)

भारत की ज्ञान परंपरा से विश्व को परिचित करवाना उद्देश्य

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक और ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय ने कहा, "विज्ञान के बहुत सारे सूत्र वेदों में चिरस्थाई रूप में निहित है. वेदों में जो कुछ भी वर्णित है, उन्हें आधुनिक विज्ञान में किस रूप में देखा गया है. इन दोनों की कड़ियों को जोड़ भारत वैभव प्रदर्शित कर सकता है. इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा से पूरे विश्व को परिचित करवाना है."

'भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों में है निहित'

श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के ज्योतिष विभाग के आचार्य प्रोफेसर परमानंद भारद्वाज ने बताया, " वेद के 6 शास्त्र बनाए गए, जिसमें ज्योतिष प्रमुख है. वेद से ज्योतिष हटा दिया जाए, तो यज्ञ इत्यादी करने के लिए काल, दीघ, स्थान निर्धारित कौन करेगा? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ज्योतिष में ये 5 ग्रह इनका प्रतिनिधित्व करते है. इस तरह भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों में निहित है."

