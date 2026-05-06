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उज्जैन में बाथरूम की ग्रिल तोड़ बालगृह से 3 बच्चे फरार, सिक्योरिटी पर उठे सवाल

उज्जैन के बालगृह से बाथरूम की ग्रिल तोड़कर तीन बच्चे भागे, बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस, पहले गायब हुए बच्चों का अबतक नहीं सुराग.

UJJAIN 3 CHILDREN ESCAPE
उज्जैन के बालगृह से भागे बच्चे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 12:34 PM IST

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उज्जैन: बालगृह में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां से तीन बच्चे फरार हो गये. बच्चे बाथरूम की ग्रिल तोड़कर मोके से निकल गए. इससे बालगृह की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. यह पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार बच्चे बालगृह से भाग चुके हैं. बच्चों के भागने की सूचना मिलते ही प्रबंधन ने आनन फानन में उन्हें ढूढ़ने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे नही मिले. जिसके बाद नागझिरी पुलिस को मामले की सूचना दी गई. पुलिस भी बच्चों की देर रात तक सर्चिंग करती रही है, लेकिन बच्चों का पता नहीं चल पाया है.

बाथरूम के रास्ते भागे बच्चे
मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम 7 बजे बालगृह में बच्चों की गिनती की गई तो 3 बच्चे कम मिले, जिससे वहां हड़कंप मच गया. बच्चों को सब जगह देख गया जहां बाथरूम की ग्रिल टूटी हुई मिली. प्रथम दृष्टया बच्चों की तलाश की शुरू की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. जिसकी सूचना नागझिरी पुलिस से की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास इलाके, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व मुख्य जगह पर सर्चिंग की, लेकिन बच्चों का सुराग नहीं लग सका.

बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस
भागने वालों बच्चों में 2 बच्चे उज्जैन के व 1 बच्चा शाजापुर का था. शाजापुर वाला बच्चा एक सप्ताह पहले ही बालगृह आया था. उज्जैन के बच्चे पिछले 6 महीने से यहां रह रहे थे. घटना के बाद महिला बाल विकास का अमला भी सकते में आ गया. मामले में नागझिरी थाना प्रभारी कमल निगवाल ने बताया कि, ''बालगृह से बच्चों के लापता होने की शिकायत थाने आई थी. जिस पर पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरु की. बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लगातार सर्चिंग जारी है. सभावित जगहों पर तलाश की जा रही है.''

पूर्व में भी हो चुकी हैं घटनाएं
बालगृह में इस तरह की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं. 2023 में भी राजस्थान राज्य के दो बच्चे व मुंबई का एक बच्चा ग्रिल व वेंटिनेशन तोड़कर भाग गया था. जिनका पता अभी तक नहीं मिल चल पाया है. जिसके बाद दूसरी घटना जनवरी 2026 में हुई थी. उस समय के भी दो बच्चे नहीं मिले हैं. अब यह तीसरी घटना हो गई है. जिससे बालगृह की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

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