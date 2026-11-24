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चिरायता की कटाई से हॉस्टल पहुंची धूल और गंध, 21 छात्राएं बीमार, शिक्षक भी प्रभावित

चिरायता की कटाई से हॉस्टल पहुंची धूल और गंध, 21 छात्राएं बीमार ( ETV Bharat )

उज्जैन: उज्जैन जिले के चांपाखेड़ा गांव स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में सोमवार शाम अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 21 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. छात्राओं को खांसी, उल्टी, चक्कर आने लगे और गले में जलन की शिकायत होने लगी. स्थिति को गंभीर होता देख बीमार हुईं सभी छात्राओं को एंबुलेंस से खाचरौद के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों की निगरानी में उपचार किया गया.