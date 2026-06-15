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शिप्रा तट पर मिनी कुंभ, सोमवती अमावस्या-अधिक मास का महामिलन, चूके तो लंबा होगा इंतजार

सोमवती अमावस्या व अधिक मास के अंतिम दिन उज्जैन में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने शिप्रा के रामघाट पर लगाई आस्था की डुबकी.

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शिप्रा तट पर मिनी कुंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 11:27 AM IST

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Updated : June 15, 2026 at 12:09 PM IST

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उज्जैन: आज अधिक मास का अंतिम दिन और सोमवती अमावस्या है. दोनों का आज महासंयोग बन रहा है. जिसको लेकर आज उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है. जिससे मिनी कुंभ जैसा नजारा देखने को मिला. शिप्रा नदी के रामघाट और सोमकुंड पर सोमवती अमावस्या पर स्नान करने का विशेष महत्व है. जिसके लिए अलसुबह से रामघाट व सोमकुण्ड पहुंचने लग गए. साथ ही अधिक मास में 84 महादेव की यात्रा, 9 नारायण, सप्त सागर की यात्रा उज्जैन में की जाती है.

सोमवती अमावस्या पर बना महा संयोग
इस वर्ष सोमवती अमावस्या का महत्व विशेष रूप से ओर बढ़ गया है. क्योंकि इसी दिन ज्येष्ठ अधिक मास का समापन भी हो रहा है. अमृत सिद्धि योग के शुभ संयोग में किए गए जप, तप, दान और पूजा-पाठ को अत्यंत फलदायी माना जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल अमृत के समान प्राप्त होता है. लंबे समय बाद ऐसा दुर्लभ और शुभ संयोग बनने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है.

श्रद्धालुओं ने शिप्रा के रामघाट पर लगाई आस्था की डुबकी (ETV Bharat)

आज के दिन हर मनोकामना होती है पूरी
जो श्रद्धालु, या यात्री पुरुषोत्तम मास के दौरान किसी कारणवश पूजा-पाठ, दान-पुण्य या धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो सके. वे सोमवती अमावस्या के दिन धार्मिक कार्य कर सकते हैं. क्योंकि मान्यता है कि, इस दिन किए गए जप, तप, दान और पितृ तर्पण से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. शास्त्रों के अनुसार, सच्ची श्रद्धा और आस्था से किया गया छोटा-सा पुण्य कार्य भी विशेष फलदायी माना जाता है व अधिकमास का फल आज पुण्य कार्य करने से मिलता है.

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सोमवती अमावस्या पर बना महा संयोग (ETV Bharat)

पंडित अमर डिब्बेवाला ने बताया कि, ''आज अधिक मास के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या का योग है. इस योग में भी अमृतसिद्धि योग का महापर्व काल बन रहा है. इस पर्व काल में सोमतीर्थ के स्नान की मान्यता है. सोमेश्वर में जल चढ़ाने की मान्यता है. यदि यहां पर उपलब्धता न हो तो अपने क्षेत्र में जहां जहां शिव मंदिर हैं वहां पर रुद्राभिषेक किया जा सकता है. सफेद वस्तुओं का दान किया जा सकता है. अगर यह भी न हो सके तो कच्चे दूध से भगवान शिव को स्नान कराएं और जल चढ़ाएं, सफेद आग के पुष्प चढ़ाएं.''

बाबा के दर्शन करने महाकाल मंदिर पहुंच रहे लोग
ऐसी मान्यता है कि, स्कंद पुराण के मंत्री खंड में 84 महादेव की यात्रा वाला समय, 9 नारायण की यात्रा का समय और सात सागर की यात्रा का विशेष महत्व है. यदि जो श्रद्धालु उज्जैन ना आ सके वे अपने स्थान के आसपास के विष्णु मंदिर और शिव मंदिर पर जाकर के दान करें. यह करने से भी उन्हें अनुकूलता की प्राप्ति होती. उनके पितरों को तृप्ति होती है और परिवार में सुख शांति होती है. महाकाल मंदिर में भी बड़ी संख्या में दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

Last Updated : June 15, 2026 at 12:09 PM IST

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