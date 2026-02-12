मूंगफली-काजू पर उतार दी शिव-पार्वती की आकृति, उज्जैन की 2 बेटियों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
उज्जैन को 2 लड़कियों को मिला वर्ल्ड वाइड बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, काजू और मूंगफली पर उकेरी भगवान शिव-पार्वती की तस्वीर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 6:33 PM IST
उज्जैन: महाशिवरात्रि से पहले उज्जैन की दो बेटियों को खुशखबरी मिली है. दो बेटियों ने काजू पर शिव और मूंगफली पर शिव और पार्वती की तस्वीरें उकेर अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. खुशी शर्मा ने मूंगफली के दाने पर शिव प्रतिमा तो वहीं रिद्धिमा जैन ने काजू के ऊपर शिव पार्वती दोनों की तस्वीर उकेरी है. खुशी को वर्ल्ड वाइड बुक में तो वहीं रिद्धिमा को वर्ल्ड वाइड बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों में उपलब्धि हासिल हुई है. खास बात यह है दोनों ने मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये काम कर दिखाया.
दोनों ही बेटियां शहर की उभरती कलाकार है. इतनी बारीक और लघु कलाकृति तैयार करना अपने आप में कठिन काम है. जिसे दोनों बेटियों ने धैर्य, कौशल और एकाग्रता और कला कौशल से संभव कर दिखाया. दोनों बेटियों की अनोखी कलाकृति भारतीय संस्कृति के प्रति गहरे जुड़ाव और उत्कृष्ट कलात्मक क्षमता को दर्शा रहे हैं. दोनों बेटियों की इस उपलब्धि से उज्जैन शहर ही नहीं मध्य प्रदेश का नाम अंतराष्ट्रीय स्तर पर गौरवांवित हुआ है.
कौन है दोनों लड़कियां?
ETV भारत ने दोनों बेटियों से चर्चा की और उनके बारे में भी जाना. जहां खुशी शर्मा ने बताया "उसकी उम्र 22 वर्ष है. शहर के क्षिप्रा फाइन आर्ट्स कॉलेज से BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है. खुशी ने कहा मेरी "मूंगफली पर भगवान शिव की वाटर कलर से सबसे छोटी आकृति श्रेणी में शिव कलाकृति" वर्ल्ड वाइड बुक में दर्ज की गई है. जनवरी माह में खुशी ने इसे बनाया था. 7 फरवरी को सिलेक्शन का कॉल मिला. अब 1 माह बाद सर्टिफिकेट मिलेगा.
खुशी ने कहा कॉलेज के टीचर्स जिसमें डॉ अभिषेक सिंह तोमर और माता-पिता प्रेरणा रहे. हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं. खुशी ने बताया उसके पिता राजेश शर्मा प्लायवुड वर्कर हैं और मां योजना शर्मा हाउसवाइफ हैं. वो अपने माता-पिता की एक ही बेटी है. जो शहर के स्वस्तिक नगर नानाखेड़ा क्षेत्र में रहते हैं. आज इतनी बड़ी उपलब्धि महाशिवरात्रि के पूर्व पाकर बड़ी खुश है.
रिद्धिमा को वर्ल्ड वाइड बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड
दूसरी लड़की रिद्धिमा जैन है. रिद्धिमा जैन ने बताया "उसकी उम्र 18 वर्ष है. वह भी BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है. रिद्धिमा ने कहा मेरी "काजू पर भगवान शिव और पार्वती की सूक्ष्म आकृति श्रेणी में कलाकृति वर्ल्ड वाइड बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई है. जो कि पोस्टर कलर से जनवरी माह में मैंने इसे बनाया था. 7 फरवरी को सिलेक्शन का कॉल मिला, अब 1 माह बाद सर्टिफिकेट मिलेगा.
रिद्धिमा ने कहा कॉलेज के टीचर्स में डॉ अभिषेक सिंह तोमर और मां-पिता प्रेरणा रहे, वे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं. रिद्धिमा ने बताया उसके पिता रत्नेश जैन का नमकीन का बिजनेस है, मां रूबी जैन हाउसवाइफ हैं. शहर के देसाई नगर फ्रीगंज क्षेत्र में निवास है. आज इतनी बड़ी उपलब्धि महाशिवरात्रि के पूर्व पाकर बड़ी खुश है.