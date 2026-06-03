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किसान की जमीन को अपनी बता डेढ़ करोड़ में सौदा, जालसाजों पर भारी पड़ी दूसरी किस्त

उज्जैन में जालसाजों ने फर्जी दस्तावेजों से किसान की जमीन बेच दी. भनक लगते ही किसान ने पुलिस की मदद ली. दो आरोपी गिरफ्तार.

Ujjain land mafia expose
जमीन के फर्जीवाड़े में दो आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 11:30 AM IST

3 Min Read
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उज्जैन : जमीन बेचने के लिए चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा करने दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने किसान की जमीन को टारगेट किया. किसान को पता ही नहीं चला और उसकी जमीन का सौदा हो गया. भनक लगते ही किसान ने पुलिस में रिपोर्ट की. पुलिस ने जाल बिछाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जानिए - कैसे किया फर्जीवाड़ा, कहानी हैरान करने वाली है.

जमीन का सौदा 1.40 करोड़ में

दोनों जालसाजों ने किसान की जमीन का फर्जी मालिक बनकर एक करोड़ 40 लाख लाख में सौदा कर दिया. फर्जी दस्तावेजों से एग्रीमेंट कर 36 लाख रुपए भी ले लिए. पुलिस के अनुसार किसान रवींद्र सिंह निवासी मानपुरा को मंगल सिंह ने दिलीप सिंह नामक व्यक्ति से मिलवाया. जमीन खरीदने वाले को बताया गया कि सलामता गांव स्थित करीब 12 बीघा जमीन बेचना है. दोनों ने खसरा दिखाने के बाद भरोसे में लेकर 1 करोड़ 40 लाख में सौदा कर दिया.

माधवनगर टीआई गजेंद्र पचौरिया (ETV BHARAT)

जमीन देखने मौके पर पहुंचे तो माथा ठनका

जालसाजों ने असली जमीन मालिक के नाम, पता का उपयोग कर खुद के फोटो वाला फर्जी आधार कार्ड तक बनवा लिया और एग्रीमेंट करते हुए रविंद्र से 9 मई को 36 लाख रुपए ले लिए. रवींद्र जब परिजनों को जमीन दिखाने ले गए, तब पता चला जिनसे सौदा किया, वह नकली दिलीप सिंह है. असली जमीन मालिक दिलीप से मिलने के बाद रविंद्र ने माधवनगर थाने रविवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने भूमि के दलाल मंगल ओर नकली दिलीप सिंह को दूसरी किस्त 35 लाख लेने के बहाने सोमवार को बुलाया. दोनों के मौके पर आते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

कई जिलों में सक्रिय है गिरोह

टीआई गजेंद्र पचौरिया ने बताया "जो व्यक्ति खुद को दिलीप सिंह बता रहा था, वह असल में भैरूसिंह निवासी ग्राम खेड़ा चितावलिया है. भैरू सिंह फर्जी पहचान पत्र और कूटरचित दस्तावेजों से असली भूमि मालिक बनकर लोगों को ठगता है. इसका गिरोह कई जिलों में काम करता है. भूमि का दलाल मंगल सिंह रलायती गांव का रहने वाला है. दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है."

खास बात यह है कि मंगल सिंह ने भेरू सिंह को दिलीप बनाकर जमीन का सौदा करवाया. फिर रविंद्र से लिया 25 लाख का चेक तीसरे दिलीप सिंह के खाते में लगा दिया. पुलिस ये पता लगा रही है कि इस जालसाजी में और कौन शामिल हैं.

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