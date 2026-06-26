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खेत तक जाने का रास्ता किया बंद तो परिवार के साथ पानी टंकी पर चढ़े किसान, मनाने में जुटा प्रशासन

किसानों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनके खेत तक आने-जाने के लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं करेगा, तब तक वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे. उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पानी की टंकी के आसपास जुट गए. किसान राम सिंह पवार का आरोप है कि गांव के ही धारा सिंह, मेहरबान सिंह, लाखन सिंह और राजेंद्र सिंह ने उनके खेत तक पहुंचने वाले पारंपरिक मार्ग पर अवरोध खड़ा कर दिया है, जिससे खेत तक आना-जाना पूरी तरह बाधित हो गया है. उनका कहना है कि इस संबंध में प्रशासन द्वारा रास्ता खुलवाने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित आदेशों का आज तक पालन नहीं कराया गया.

उज्जैन: उज्जैन की बड़नगर तहसील के पिरझलार गांव में खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिलने से नाराज दो किसान परिवारों ने शुक्रवार को अनोखे तरीके से विरोध जताया. किसान राम सिंह पवार और बलराम सिंह तोमर अपनी-अपनी मां के साथ गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए. जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही तहसीलदार रुपाली जैन, थाना प्रभारी कमलेश सिंगार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे.

राम सिंह ने बताया कि वे कई बार तहसील कार्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपनी समस्या लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. खेत तक रास्ता बंद होने से खेती-किसानी प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. प्रशासन की उदासीनता से परेशान होकर उन्होंने परिवार सहित पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.

प्रशासनिक उदासीनता से मानसिक और आर्थिक रूप से बेहद परेशान हो

दोनों किसानों का कहना है कि खेत तक जाने का रास्ता बंद होने से उनकी खेती पूरी तरह प्रभावित हो गई है. समय पर खेत तक नहीं पहुंच पाने के कारण फसलों की देखभाल, बुवाई और अन्य कृषि कार्य नही कर पा रहे हैं. प्रशासनिक उदासीनता और लगातार हो रही देरी से वे मानसिक और आर्थिक रूप से बेहद परेशान हो चुके हैं. इसी बेबसी के कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा. अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि तत्काल उनकी समस्या का समाधान चाहिए.

प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचकर खेत तक जाने का रास्ता खुलवाएं ताकि वे दोबारा अपनी खेती-किसानी का काम शुरू कर सकें. फिलहाल दोनों किसान परिवार पानी की टंकी से उतरे नहीं हैं और प्रशासन से लिखित एवं स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.

तहसीलदार ने कहा, राजस्व अमले को मौके पर भेज किसानों को समझाने का किया जा रहा प्रयास

बड़नगर तहसीलदार रूपाली जैन ने बताया "खेत के रास्ते से जुड़ा मामला राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है और सोमवार को संबंधित फाइल सुनवाई के लिए निर्धारित है. किसानों के पास खेत तक जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, लेकिन वे जल्दबाजी कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से पटवारी और राजस्व अमले को मौके पर भेजकर किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है."