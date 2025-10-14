ETV Bharat / state

BSF के प्लेन में सजेगी टेबिल-मेज, होगा फोटोशूट, सिंहस्थ पर मजा होगा डबल

उज्जैन: लोगों में बिजनेस का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. आज यूथ नए-नए आईडिया के साथ स्टार्टअप खड़ा रहे हैं. जिससे लोगों को उनका आईडिया पसंद आए और वे उसमें अपनी रुचि दिखाएं. कुछ ऐसा ही अलग नजारा आपको उज्जैन में देखने मिलेगा. महाकाल लोक बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं में काफी इजाफा हुआ है. जिसके चलते लोगों को व्यापार के नए-नए आईडिया भी आ रहे हैं. ऐसे ही एक होटल बिजनेस का आइडिया स्क्रैप भाईयों का आया. जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है.

BSF की टेंडर प्रक्रिया...

उज्जैन के व्यापारी स्क्रैप भाइयों का आइडिया थोड़ा यूनिक है, इसलिए इसकी अब हर जगह चर्चा है. स्क्रैप व्यापारी दो भाइयों ने BSF का एक प्लेन खरीदा है. जो कि जल्द ही उज्जैन लाया जाएगा. इस प्लेन में पर्यटकों के लिए होटल की तरह रुकने और खाने-पीने की तमाम व्यवस्था सशुल्क की जाएगी. ये दो भाई उज्जैन के शंकरपुर के रहने वाले हैं. जिन्हें कुशवाह बंधु के नाम से जाना जाता है. दोनों भाइयों में एक का नाम वीरेंद्र और दूसरे का नाम पुष्पेंद्र कुशवाह है.

उज्जैन व्यापारी भाइयों ने खरीदा BSF प्लेन (ETV Bharat)

पुष्पेंद्र और वीरेंद्र ने बताया "दिल्ली में BSF की टेंडर प्रक्रिया के तहत 40 लाख रुपए में ये प्लेन खरीदा है. इस प्लेन का नाम AVERO VT EAV है. 55 सीट वाला प्लेन 15 फिट ऊंचा, 70 फिट लंबा, 80 फिट से अधिक चौड़ा और 20 टन वजनी है. जो कि दिल्ली से रवाना हुआ है. लोडिंग में गुरुवार तक उज्जैन आ जाएगा. हर बार हम सेना के कई सामान खरीदते थे. जिसे स्क्रैप कर बेच देते थे. इस बार जब प्लेन के बारे में पता चला तो हमने इसे व्यवस्याए को बढ़ाने के उद्देश्य से खरीदा है."