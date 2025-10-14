ETV Bharat / state

BSF के प्लेन में सजेगी टेबिल-मेज, होगा फोटोशूट, सिंहस्थ पर मजा होगा डबल

उज्जैन में दो व्यापारी भाईयों को आया बिजनेस का गजब आइडिया, BSF के प्लेन में बैठेंगे कस्टमर, आर्डर होगा खाना-पीना, रूम की होगी बुकिंग.

UJJAIN BSF PLANE MODIFY INTO HOTEL
BSF के प्लेन में सजेगी टेबिल-मेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 8:08 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: लोगों में बिजनेस का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. आज यूथ नए-नए आईडिया के साथ स्टार्टअप खड़ा रहे हैं. जिससे लोगों को उनका आईडिया पसंद आए और वे उसमें अपनी रुचि दिखाएं. कुछ ऐसा ही अलग नजारा आपको उज्जैन में देखने मिलेगा. महाकाल लोक बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं में काफी इजाफा हुआ है. जिसके चलते लोगों को व्यापार के नए-नए आईडिया भी आ रहे हैं. ऐसे ही एक होटल बिजनेस का आइडिया स्क्रैप भाईयों का आया. जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है.

BSF की टेंडर प्रक्रिया...

उज्जैन के व्यापारी स्क्रैप भाइयों का आइडिया थोड़ा यूनिक है, इसलिए इसकी अब हर जगह चर्चा है. स्क्रैप व्यापारी दो भाइयों ने BSF का एक प्लेन खरीदा है. जो कि जल्द ही उज्जैन लाया जाएगा. इस प्लेन में पर्यटकों के लिए होटल की तरह रुकने और खाने-पीने की तमाम व्यवस्था सशुल्क की जाएगी. ये दो भाई उज्जैन के शंकरपुर के रहने वाले हैं. जिन्हें कुशवाह बंधु के नाम से जाना जाता है. दोनों भाइयों में एक का नाम वीरेंद्र और दूसरे का नाम पुष्पेंद्र कुशवाह है.

उज्जैन व्यापारी भाइयों ने खरीदा BSF प्लेन (ETV Bharat)

पुष्पेंद्र और वीरेंद्र ने बताया "दिल्ली में BSF की टेंडर प्रक्रिया के तहत 40 लाख रुपए में ये प्लेन खरीदा है. इस प्लेन का नाम AVERO VT EAV है. 55 सीट वाला प्लेन 15 फिट ऊंचा, 70 फिट लंबा, 80 फिट से अधिक चौड़ा और 20 टन वजनी है. जो कि दिल्ली से रवाना हुआ है. लोडिंग में गुरुवार तक उज्जैन आ जाएगा. हर बार हम सेना के कई सामान खरीदते थे. जिसे स्क्रैप कर बेच देते थे. इस बार जब प्लेन के बारे में पता चला तो हमने इसे व्यवस्याए को बढ़ाने के उद्देश्य से खरीदा है."

UJJAIN BSF PLAN HOTEL
बीएसएफ का स्क्रैप प्लेन (ETV Bharat)

फोटो शूट के साथ प्री वेडिंग शूट के लिए भी आएगा काम!

स्क्रैप व्यापारी भाईओ ने बताया इसे हम अपने फार्म हाउस शंकरपुर में ही रखेंगे. जहां 5 लक्जरी रूम तय शुल्क के साथ पर्यटकों के लिए बुक करेंगे. साथ ही ये भविष्य में इस प्लेन को फोटो शूट, प्री वेडिंग शूट के लिए भी हम किराए पर देंगे. रेस्ट्रो व अन्य प्लान भी आने वाले समय मे रहेंगे. अभी इसको रिनोवेट करवाना है. आगामी सिंहस्थ 2028 से पूर्व इसे तैयार कर देंगे.

UJJAIN MAN PURCHASED BSF PLANE
बीएसएफ के प्लेन को होटल में बदलेंगे (ETV Bharat)

5 लाख ट्रांसपोर्ट का खर्च

स्क्रैप व्यापारी भाइयों ने बताया कि "दिल्ली से उज्जैन लाने का ट्रांसपोर्ट ही इसमें 5 लाख रुपए लग गया है. प्लेन रविवार को दिल्ली से निकला जो की जयपुर अजमेर होते हुए नीमच, मंदसौर, उन्हेल फिर उज्जैन आएगा. प्लेन को दो बड़े ट्रालो में उज्जैन लाया जा रहा है.

BSF PLANE PHOTO SHOOTS Ujjain
उज्जैन व्यापारी भाइयों ने खरीदा BSF प्लेन (ETV Bharat)

1 साल पहले खरीदा था मिग 21

स्क्रैप व्यापारी भाइयों ने बताया कि "एक साल पहले मिग-21 फाइटर प्लेन 04 लाख रुपए कीमत में स्क्रैप में खरीदा था. स्क्रैप का काम हम यूं तो वर्ष 2011 से कर रहे हैं. इस बीच सेना के कई सामान खरीदे और स्क्रैप कर बेच दिए, लेकिन अब बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हमने बीएसएफ के इस प्लेन को जो कि अब तक मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेना के काम आता रहा है. उसे खरीदा है, जो की एक आकर्षण का केंद्र भी उज्जैन में रहेगा.

