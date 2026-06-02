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लद्दाख में गूंजेगा सिंधु महाकुंभ, 20 देशों के नागरिक होंगे शामिल, सनातन संस्कृति का होगा प्रदर्शन

सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत 1997 में लालकृष्ण अडवाणी ने शुरू की. बीते 29 सालों से यह यात्रा जारी है, जिसे संघ के बड़े प्रचारक इंद्रेश कुमार ने आगे बढ़ाया. ये यात्रा लेह लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर आयोजित की जाती है. अब यात्रा के 30वें वर्ष को एक विशेष पहचान देते हुए इसे प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में आयोजित किया जा रहा है. पुनीत सांखला कहते हैं, "जहां देश के 4 प्रमुख कुंभ-महाकुंभ देव निर्मित माने जाते है. वहीं, सिंधु नदी के तट पर जून महीने में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम मानव निर्मित कुंभ के रूप में इतिहास में दर्ज होगा."

उज्जैन: सिंधु नदी के तट पर सिंधु दर्शन यात्रा के 30 साल पूरे होने के मौके पर 17 से 30 जून 2026 तक लेह लद्दाख में प्रथम सिंधु कुंभ आयोजित होने जा रहा है. जिसमें भारत सहित लगभग 20 देशों के नागरिकों के शामिल होने की संभावना जताई गई है. वहीं, उज्जैन, मध्य प्रदेश के नेतृत्व वाला केंद्र बनेगा. इसे लेकर राष्ट्रीय मंत्री पुनीत सांखला ने कहा, "यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय एकता का विराट स्वरूप होगा."

इतिहास में मानव निर्मित कुंभ के रूप में दर्ज होगा सिंधु महाकुंभ (ETV Bharat)

'सनातन संस्कृति का होगा प्रदर्शन'

पुनीत सांखला बताते है, "सिंधु नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की पहचान है. हिन्दू, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे नामों की जड़ें भी सिंधु से जुड़ी मानी जाती हैं. ऐसे में सिंधु नदी के तट पर आयोजित महाकुंभ भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य करेगी." इसके साथ ही आयोजन कई तरह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसमें सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं का प्रदर्शन, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश, अलग अलग धर्मों और परंपराओं का समन्वय, सीमांत क्षेत्रों के प्रति जनजागरण, लद्दाख की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का परिचय हो सकेगा.

17 से 30 जून 2026 तक आयोजित होगा प्रथम सिंधु कुंभ (ETV Bharat)

उज्जैन बनेगा मध्य प्रदेश के नेतृत्व वाला केंद्र

बीते दिनों उज्जैन पहुंचे लद्दाख के पूर्व सांसद नामग्याल ने कहा था कि "इस कुंभ में उज्जैन मध्य प्रदेश के नेतृत्व वाला केंद्र बनेगा. क्योंकि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में लगभग 15 जिलों में सिंधु दर्शन समितियां गठित हो चुकी हैं. 1 समिति से लगभग 500 सदस्य भी इस कुंभ ने शामिल होंगे, तो यह एक सफल आयोजन होगा. इसके लिए उज्जैन सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों की धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियां भी प्रस्तुत हों, ऐसी योजना बनाई जाए. जिससे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हो सके."

लद्दाख में गूंजेगा सिंधु महाकुंभ (ETV Bharat)

प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा कुंभ

सिंधु महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धलुओं, पर्यटकों को लद्दाख की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता देखने का मौका मिलेगा. जहां पैंगोंग लेक की मनमोहक सुंदरता, द्रास जैसे विश्व के सबसे ठंडे क्षेत्रो में एक का भ्रमण कर सकेंगे. इसके साथ ही गलवान वैली और सीमांत क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं की समझ भी बढ़ेगी.