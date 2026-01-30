ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के टॉपर जिम्नास्ट की बंगाल में मौत, परिजनों ने कोच-मैनेजर पर लगाए आरोप

मध्य प्रदेश के 17 साल के टॉपर जिम्नास्ट प्लेयर की कोलकाता नेशनल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में मौत,परिवार ने टीम के कोच और सदस्यों पर लगाए आरोप.

MP TOPPER GYMNAST DEATH
मध्य प्रदेश के टॉपर जिम्नास्ट की बंगाल में मौत (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 30, 2026

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन से खेल जगत में हड़कंप मचा देने वाली एक दुःखद घटना सामने आई है. पश्चिम बंगाल में हुई राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में उज्जैन निवासी 17 वर्षीय नेशनल खिलाड़ी की मौत हो गई. हादसे की जानकारी खिलाड़ी के मामा डॉ साकिब अंजुम व थाना खराकुंवा पुलिस ने दी. खिलाड़ी के मामा साकिब ने राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए उज्जैन से बंगाल (कोलकाता) ले जाने वाली टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साकिब का आरोप है कि टीम ने इतने बड़े हादसे में कोई मदद नहीं की और ना ही कोई संपर्क करने की कोशिश की. हादसे के बाद सब भाग गए.

कहा का है मामला, कौन है खिलाड़ी?

यह पूरा घटनाक्रम शहर के थाना खराकुंवा क्षेत्र जामा मस्जिद पास निवासी 17 वर्षीय उजैर पिता मजहर अली के साथ घटित हुआ. उजैर का स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की और से कोलकाता में जनवरी 2026 में नेशनल जिमनास्टिक टूर्नामेंट में चयन हुआ था. 12 जनवरी 2026 को उजैर अपनी टीम के कोच व अन्य सदस्यों के साथ उज्जैन से रवाना हुआ. 16 जनवरी को ट्रेनिंग के दौरान उजैर गर्दन के बल अचानक गिर गया. आनन फानन में मौके पर मौजूद टीम ने कोलकाता के अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां 13 दिन बाद उपचार के दौरान उजैर की मौत हो गई.

Ujjain Gymnast Uzair Ali death
कोलकाता अस्पताल में इलाज के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश का टॉपर जिम्नास्ट था उजैर

खिलाड़ी उजैर के मामा डॉ साकिब अंजुम ने बताया "उजैर को जिम्नास्टिक में एमपी टॉपर का खिताब हासिल है. उजैर को कई जिला और राज्य स्तर के पदक मिल चुके हैं. जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हादसे के बाद से ही कोच अमन वर्मा, मैनेजर मयंक जोशी व खेल अधिकारी राम सिंह बनिहार व अन्य कोई भी संपर्क में नहीं है. उनकी तरफ से कोई जानकारी भी नहीं दी गई. उजैर के दोस्त ने कॉल करके परिवार को सूचना दी और फिर परिवार कोलकाता के अस्पताल पहुंचा."

Ujjain Gymnast Uzair Ali death
उजैर अली का घर (ETV Bharat)

खेल अधिकारी ने आरोप नकारे

उजैर को साथ ले जाने वाले संभागिय खेल अधिकारी राम सिंह बनिहार ने कहा कि ये सारे आरोप गलत हैं. उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को संभाग उज्जैन के 42 बच्चों के साथ हम रवाना हुए थे. अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ियों की 15 से 17 तक तीन दिवसीय प्रतियोगिता थी. कोलकाता में तीन जगह प्रतियोगिता थी. हम उजैर की प्रतियोगिता वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर थे. हमारी टीम उजैर के साथ मौजूद थी. उजैर को तुरंत अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करवाया. 17 व 18 जनवरी हम रुके और उजैर के परिवार के आने के बाद वहां से निकले."

तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था उजैर

बताया जा रहा है कि उजैर तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था. बहन अल्फिया की शादी हो चुकी है. भाई अमान ग्राफिक्स डिजाइनर है. उजैर को तीन बार नेशनल और राज्य में कई बार मेडल मिले हैं. पढ़ाई में भी वह काफी अव्वल रहा है. गिरने से उजैर की गर्दन की हड्डी टूट गई थी. सर्वाइकल इंजरी हुई, हाथ पैर व शरीर के हर हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था. सिर्फ दिमाग काम कर रहा था. डॉक्टर ने सर्जरी भी जोखिम बताई, हालांकि उजैर 13 दिन बाद के इलाज के दौरान नहीं बच पाया.

