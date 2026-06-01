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वाह ऋषभ! 7 साल की उम्र में नेशनल और 13 की उम्र में इंटरनेशनल शतरंज का खिताब

ऋषभ कुमार ने महज 13 साल की उम्र में 20 मेडल जीते (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश शतरंज तदर्थ समिति के संयोजक और इंटरनेशनल मास्टर अक्षत खंपारिया ने बताया "16 मई से 26 मई तक श्रीलंका के कलुथरा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप आयोजित की गई. इसमें श्रीलंका सहित कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों की बड़ी संख्या रही. भारत से भी अलग-अलग राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों ने इस दिमागी जंग में भागीदारी की. दुनियाभर के तेज चतुर खिलाड़ियों के बीच ऋषभ कुमार ने बाजी मारी और सिल्वर मेडल लाकर दूसरे नंबर पर देश का नाम गौरान्वित किया.

उज्जैन : कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समपर्ण हो तो सफलता मिलना लगभग तय है. ये साबित किया है दिल्ली के रहने वाले 13 वर्षीय ऋषभ कुमार ने. वह अपनी स्कूली शिक्षा इंदौर में परिवार के साथ रहकर पूरी कर रहे हैं. ऋषभ कुमार ने 7 साल की उम्र में नेशनल और अब 13 साल की उम्र में सिल्वर मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रहकर शतरंज का इंटरनेशनल शतरंज खिताब जीता है. इसके अलावा ऋषभ कुमार के पास लगभग 20 मेडल और ट्रॉफी दिल्ली एवं मध्य प्रदेश स्टेट लेवल की हैं.

ऋषभ ने अंडर 14 आयु वर्ग की स्टैंडर्ड क्लासिकल कैटेगिरी में दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया. क्लासिकल वर्ग को सबसे टफ शतरंज प्रतिस्पर्धा में मानी जाती है. खास बात यह है इस प्रतियोगिता में रैपिड और बिल्ट्स वर्ग में तुलनात्मक रूप से जिसका दिन होता है, वह कमाल दिखा जाता है. ऋषभ ने इस मौके को नहीं छोड़ा. ऋषभ को 107 येलो रेटिंग अंक भी मिले हैं.

शतरंज की कॉमन्वेल्थ चैंपियनशिप में भी जलवा (ETV BHARAT)

07 साल की उम्र में नेशनल में परचम लहराया

ऋषभ के पिता पंकज कुमार ने ETV भारत से चर्चा में बताया "मैं बिजनेसमैन हूं. हम दिल्ली के मॉ[ल टाउन एरिया के रहने वाले हैं. ऋषभ इंदौर के डेली कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहा है. शतरंज की दुनिया मे ऋषभ कम उम्र से ही अपना हुनर दिखा रहा है. ऋषभ 07 वर्ष का था, तब वह कोलकाता में नेशनल लेवल पर सिल्वर पदक जीता. ऋषभ के पास स्टेट लेवल पर अब तक कुल 20 मेडल-ट्रॉफी हैं. ये नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट की हैं."

स्टैंडर्ड क्लासिकल कैटेगिरी में सिल्वर मेडल (ETV BHARAT)

बहन से सीखा और मां ने दिया साथ

ऋषभ कुमार ने बताया "उसकी बड़ी बहन रिद्धि माहेश्वरी स्टेट लेवल पर 5 मेडल शतरंज ला चुकी हैं. उसकी इस सफकता में पिता के साथ मां रुचि का भी अहम योगदान है. अंडर-14 कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतना मेरे लिए एक शानदार अनुभव है. मैं सिर्फ़ 6 साल का था, जब मैंने चेस खेलना शुरू किया. चेस सिर्फ़ एक खेल नहीं है, यह दिमागों की एक शांत लड़ाई है, जहां हर कदम खेल का रुख बदल सकता है. यह हमें एहसास कराता है कि ज़िंदगी का हर फ़ैसला, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, भविष्य का रुख बदल सकता है."