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1221 किसानों के केसीसी खातों में सेंध!, 4.67 करोड़ के गबन मामले में EOW ने दर्ज किया केस

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 4.67 करोड़ का घोटाला ( Etv Bharat )

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(EOW) ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और घट्टिया तहसील की निपानिया गोयल सोसायटी में 4 करोड़ 67 लाख 48,187 रुपए के गबन और धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है.

भोपाल मुख्यालय में दर्ज शिकायत के सत्यापन में सामने आया कि साल 2019 से 2022 के दौरान करीब 1221 किसान सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी खातों का दुरुपयोग किया गया है.

EOW डीएसपी रामनिवास यादव (Etv Bharat) किसानों की सहमति और जानकारी के बिना नियम विरुद्ध लोन किए गए स्वीकृत आरोप है कि तत्कालीन संस्था प्रबंधक, संस्था प्रशासक एवं बैंक शाखा प्रबंधकों की आपसी सांठगांठ कर किसानों की सहमति और जानकारी के बिना नियम विरुद्ध लोन स्वीकृत किए और बैंक संस्था व किसानों की राशि का गबन किया. जांच में सामने आई चार प्रमुख गड़बड़ियां किसानों की सहमति और जानकारी के बिना पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध लोन स्वीकृत किया गया. किसानों द्वारा भुगतान की गई ऋण राशि को उनके केसीसी खातों में समायोजित नहीं किया गया. संस्था की केसीसी लिमिट का दुरुपयोग कर लगभग 4.67 लख रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाने का मामला. संस्था के किसान सदस्यों के खातों एवं ऋण संबंधी अभिलेखों को गायब किया गया.