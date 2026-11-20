1221 किसानों के केसीसी खातों में सेंध!, 4.67 करोड़ के गबन मामले में EOW ने दर्ज किया केस
साल 2019 से 2022 के दौरान उज्जैन की घट्टिया तहसील की निपानिया गोयल सोसायटी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 4.67 करोड़ का ऋण घोटाला. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:47 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(EOW) ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और घट्टिया तहसील की निपानिया गोयल सोसायटी में 4 करोड़ 67 लाख 48,187 रुपए के गबन और धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है.
भोपाल मुख्यालय में दर्ज शिकायत के सत्यापन में सामने आया कि साल 2019 से 2022 के दौरान करीब 1221 किसान सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी खातों का दुरुपयोग किया गया है.
किसानों की सहमति और जानकारी के बिना नियम विरुद्ध लोन किए गए स्वीकृत
आरोप है कि तत्कालीन संस्था प्रबंधक, संस्था प्रशासक एवं बैंक शाखा प्रबंधकों की आपसी सांठगांठ कर किसानों की सहमति और जानकारी के बिना नियम विरुद्ध लोन स्वीकृत किए और बैंक संस्था व किसानों की राशि का गबन किया.
जांच में सामने आई चार प्रमुख गड़बड़ियां
- किसानों की सहमति और जानकारी के बिना पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध लोन स्वीकृत किया गया.
- किसानों द्वारा भुगतान की गई ऋण राशि को उनके केसीसी खातों में समायोजित नहीं किया गया.
- संस्था की केसीसी लिमिट का दुरुपयोग कर लगभग 4.67 लख रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाने का मामला.
- संस्था के किसान सदस्यों के खातों एवं ऋण संबंधी अभिलेखों को गायब किया गया.
उज्जैन निवासी महेश चंद्र राठौर सहित अन्य आरोपी
EOW डीएसपी रामनिवास यादव ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा " मामले में 4 आरोपी हैं. महेश चंद्र राठौर निवासी उज्जैन, तत्कालीन संस्था प्रबंधक सुमेर सिंह सिसोदिया, संस्था प्रशासक चंद्रेश जोशी, जिला सहकारी बैंक घट्टिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक शिव हरदिया के खिलाफ अपराध के साक्ष्य मिले हैं.
मामले में तीन आरोपियों की हो चुकी है मौत
3 आरोपियों की मौत हो गई है. महेश चंद्र राठौर अभी जीवित हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ धारा 201, 409, 420, 465, 466, 467, 468, 471 एवं 120 भ्रष्टाचार अधिनियम 1981 की धारा 7सी संशोधित 2018, 13(1) (ए), 13(2) लगाई गई है."