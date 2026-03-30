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उज्जैन में 118 KM पंचकोशी यात्रा 12 अप्रैल से, चिलचिलाती धूप में नंगे पैर परिक्रमा

उज्जैन में 118 किमी की पंचकोशी यात्रा की तैयारियां तेज. अफसरों ने व्यवस्था बनाने पूरे यात्रा मार्ग का बारीकी से किया निरीक्षण.

Ujjain Panchkoshi Yatra
पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर व्यवस्थाओं संबंधी निर्देश देते अफसर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 11:32 AM IST

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उज्जैन : इस वर्ष पंचकोशी यात्रा रविवार 12 अप्रैल से प्रारंभ होगी. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पंचकोशी यात्रा मार्ग का भ्रमण किया. पंचकोशी यात्रा 118 km की होती है. उज्जैन शहर से शुरू होकर ये यात्रा शहर के बाहर स्थित शिव मंदिरों की परिक्रमा करती है. खास बात ये है कि इतनी धूप में भी श्रद्धालु पूरी परिक्रमा नंगे पैर करते हैं. हर साल इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं. पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था प्रशासन करता है.

पंचकोशी यात्रा में 85 महादेव मंदिरों की परिक्रमा

पंचकोशी 118 किलोमीटर की यात्रा में उज्जैन शहर के पटनी बाजार स्थित नागचन्द्रेश्वर मंदिर से शुरू होती है. यात्रा के दौरान उज्जैन में स्थापित 84 महादेव मंदिरों की परिक्रमा की जाती है, जिन्हें महाकाल का द्वारपाल और नगर का रक्षक माना जाता है. मान्यता है कि परिक्रमा करने से जो भी मनोकामना मांगी जाती है, वह पूरी होती है. यात्रा में प्रदेश ने अन्य हिस्से से भी यात्री शामिल होते हैं.

उज्जैन में 118 KM पंचकोशी यात्रा 12 अप्रैल से, तैयारियां तेज (ETV BHARAT)

पेयजल के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस

श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए संभागायुक्त आशीष सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजन-अर्चन किया. इसके बाद अफसरों ने मंदिरों के परिसर में पानी की टंकी की सफाई, परिसर की साफ-सफाई , सीसीटीवी और लाइट तथा एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

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नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते आला अफसर (ETV BHARAT)

जहां आवश्यक है, वहां यात्रा मार्ग में बैरिकेडिंग

प्रशासन व पुलिस अफसरों ने बस से यात्रा कर पूरे मार्ग का जायजा लिया. उंडासा, पिंगलेश्वर, शनि मंदिर त्रिवेणी, करोहन, नलवा, अंबोदिया, पड़ाव व उप पड़ाव स्थलों का निरीक्षण किया गया. संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए "पड़ाव स्थलों के बीच भी पेयजल की व्यवस्था की जाए, जो भी खुले कुंए रास्ते में आ रहे हैं अथवा जहां नवीन पुल-पुलिया का निर्माण चल रहा है, वहां सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की जाए. साथ ही रात में अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था की जाए."

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पंचकोशी यात्रा मार्ग का निरीक्षण करने बस में सवार अधिकारी (ETV BHARAT)

त्रिवेणी में स्नान के लिए शॉवर्स लगाएं

पिंगलेश्वर में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सीसीटीवी, अस्थाई शौचालयों, लाइट, पेयजल के लिए टैंकर की व्यवस्था करने के निर्देश अफसरों ने दिए. इसके साथ ही त्रिवेणी में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए शॉवर्स लगाए जाएंगे. अंबोदिया में व्यवस्थाओं के संबंध में ली गई बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने निर्देश दिए "वर्तमान में सिंहस्थ महापर्व के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर हैं."

निर्देश दिए गए कि पंचकोशी यात्रा के दौरान नये कार्य प्रारंभ न किये जाएं. वर्तमान में चल रहे कार्यों के तेज़ गति से पूर्ण करें. यात्रा मार्ग में कुछ स्थानों पर मुरम डाल कर समतलीकरण किया जाए. आगामी 05 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लें. पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया "यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा."

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