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उज्जैन में मासूम के साथ सामुहिक दुष्कर्म, घर के बाहर पहरा दे रहा था 75 साल का बुजुर्ग

उज्जैन में 11 साल की बच्ची के साथ दो नाबालिग लड़कों ने किया सामुहिक दुष्कर्म,वारदात के दौरान घर के बाहर पहरा दे रहा था अधेड़.

UJJAIN GANG RAPE CASE
उज्जैन में मासूम के साथ सामुहिक दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां थाना झारड़ा क्षेत्र में एक 11 साल की मासूम के साथ सामुहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. हैरानी की बात यह है कि सामुहिक दुष्कर्म के दौरान एक 75 वर्षीय बुजुर्ग दरवाजे पर पहरा देता रहा. मामले में पीड़ित बच्ची ने मां के साथ पहुंचकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है. बताया जा रहा है आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं.

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म

झारड़ा थाना प्रभारी आनंद भाभोर ने बताया "28 मार्च को थाना झारड़ा में गांव बोरखेड़ी में यह घटना हुई है. नाबालिग पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ आकर सामुहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि "स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान दो साथी लड़के यानि नाबालिग 14-15 साल के उसको जबरन पकड़कर भंवर 75 साल के घर में लेकर गए. जहां उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

घटना के बारे में एसडीओपी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

आरोपी ने वीडियो बनाकर दी धमकी

जब मैंने शोर मचाया तो मेरा मुंह दबाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि दूसरे दिन यह कहकर डराया कि हमने वीडियो बना लिया है. वीडियो के नाम पर आरोपियों ने ब्लैकमेल करते हुए अगले दिन फिर जान से मारने की धमकी दी. दोनों के द्वारा और फिर दुष्कर्म किया गया. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को बताया तो वे उसे स्कूल आते-जाते समय मार देंगे. मैंने घर पर सारी आपबीती परिवार को बताई. जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई.

UJJAIN 2 MINOR BOYS GANG RAPED
आरोपी भंवर (ETV Bharat)

वारदात के दौरान बाहर पहरा दे रहा था बुजुर्ग

थाना प्रभारी ने बताया कि वारदात के दौरान भंवर अपने साथी नाथू स्वरूप 57 वर्ष के साथ बाहर निगरानी कर रहा था. जबकि गांव का ही युवक राहुल 22 साल ने घटना का वीडियो बना लिया. मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है."

UJJAIN 11 YEAR OLD GIRL MOLESTED
आरोपी राहुल (ETV Bharat)

पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

एसडीओपी जेंडन लिंगजर्पा ने बताया "आरोपियों के खिलाफ थाना झारड़ा में धारा 64(1) 64(2) (m), 65(1) 75(1) 127(2) 351(3) BNS 5g, 5m, 51/6 पॉक्सो एक्ट 3(2) (v) SC ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है. सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है. जिसमें दो नाबालिग आरोपियों को उज्जैन के बाल संरक्षण गृह भेजा गया है, जबकि तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है."

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