उज्जैन में 11 साल के बच्चे की करंट से मौत, खेत में छोड़ा गया था बिजली का तार

उज्जैन में 11 साल के बच्चे की करंट से मौत ( Getty Image )

उज्जैन में करंट की चपेट में आया 11 साल का बालक (ETV Bharat)

जैसा ही हादसे की जानकारी लोगों तक पहुंची तो इलाके में हड़कंप मच गया. बालक का मौके का वीडियो फुटेज भी सामने आया है जिसमे वो औंधे मुंह गिरा पड़ा दिखाई दे रहा है. पूरे मामले की पुष्टि पंवासा थाना पुलिस ने की है और मर्ग कायम कर पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

उज्जैन : मध्य प्रदेश के उज्जैन में खेत मालिक की बड़ी लापरवाही से एक जान चली जाने का मामला सामने आया है. खेत मालिक ने जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए खेत में करंट के खुले तार छोड़े हुए थे. खुले बिछे करंट के तारों में एक 11 साल का बालक चपेट में आ गया जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई.

पूरा मामला उज्जैन के पंवासा थाना क्षेत्र में आने वाले गांव पिपलिया बींछा का है. यह गांव उज्जैन जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी पर है. गांव में किसान बाबू परमार खेत मालिक गुरुवार शाम 4 बजे करीब खेत पहुंचा तो उसे एक बालक बेसुध अवस्था में पड़ा दिखाई दिया. जिसे उसने पहचान लिया और उसके चाचा इशाक को सूचना दी कि आपका भतीजा अकरान यहां पड़ा हुआ है.

मौके पर पहुंचे परिजन बालक को अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक उसकी मौत हो गई थी. अकरान कक्षा 6 का छात्र था जो सुबह 11 बजे घर से निकला था. जब वह काफी देर तक नहीं लौटा तो घर वाले तलाश ही कर रहे थे और देर शाम खेत मालिक से सूचना मिली.

लहसुन की फसल बचाने को छोड़े करंट के तार

पंवासा थाना प्रभारी गुमर सिंह मंडलोई ने बताया कि "खेत मालिक पर जल्द ही FIR दर्ज की जाएगी. पूछताछ में सामने आया है कि जंगली सुंवर व नीलगाय के लिए करंट के तार छोड़े थे. जगंली जानवर खेत में लगी लहसुन की फसल बर्बाद कर रहे थे. फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है. मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया है.