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स्नेक हाउस बना उज्जैन का ये घर, अब नागिन की तलाश में खाक छान रही फॉरेस्ट टीम

उज्जैन में कोबरा की दशहत में परिवार, 2 दिन में घर से निकले सांप के 14 बच्चे, सांप की तलाश में जुटा वन विभाग.

UJJAIN BABY SNAKES FOUND
उज्जैन में घर से सांप के बच्चे बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 11:52 AM IST

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उज्जैन: बारिश के मौसम में सांपों के निकलने की घटनाएं भी बढ़ जाती है. ऐसा ही मामला सामने आया उज्जैन स्थित बड़नगर तहसील से. बदनावर मार्ग पर गंधर्व तलाई पर नंदकिशोर चौहान का परिवार उस वक्त दहशत में आ गया, जब एक के बाद एक सांप के बच्चे उन्हें घर में दिखाई देने लगे. लगातार दो दिनों तक सांप निकलने का सिलसिला जारी रहा. सूचना मिलते ही आसपास के मकानों में रह रहे परिवार भी दशहत में आ गए.

घर से निकले सांप के 14 बच्चे
नंदकिशोर ने बताया, ''पहले दिन तो 3 बच्चे दिखाई दिए, जिन्हें सर्प मित्र के माध्यम से रेस्क्यू करवाया. दूसरे दिन ये संख्या और बढ़ गई. एक साथ 11 और सांप के बच्चे दिखाई दिए. तब उन्होंने वन विभाग को सूचना दी. लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. ग्रामीणों और सर्प मित्र के माध्यम से ही सांपों का रेस्क्यू करवाना पड़ा.'' राहत यह है कि किसी को इनसे नुकसान नहीं पहुंचा. सभी 14 बच्चों को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है. घटना बीते शनिवार रविवार की बताई गई है. जिसके वीडियो अब बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात को वायरल हुआ है.

UJJAIN SNAKE CATCHER RESCUE SNAKE
2 दिन में घर से निकले सांप के 14 बच्चे (ETV Bharat)

सांप की तलाश में जुटा वन विभाग
स्थानीय लोगों व मकान में रहने वाले नंदकिशोर की सूचना पर वन विभाग सभी सांपों के रेस्क्यू हो जाने के बाद अलर्ट हुआ है. मकान सहित क्षेत्र में जांच की जा रही है. यह बच्चे किस सांप के हैं उसको ढ़ूढ़ने की कोशिश की जा रही है. लेकिन 2 दिन बाद भी सांप का पता नहीं चल पाया है. वन विभाग का कहना है सांप मिलते ही उसको भी उसके बच्चों के पास सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा. स्थानीय लोगों के बताएं अनुसार अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि मकान की नींव के यहां सांप ने अंडे दिए हों. उसकी जांच एवं तलाश जारी है.

UJJAIN SNAKES RELEASED FOREST
स्नेक हाउस बना उज्जैन का ये घर (ETV Bharat)

बारिश में बढ़ता है सांपों का खतरा
सर्प उद्यान अनुसंधान केंद्र के निर्देशक मुकेश इंग्ले बताते हैं कि, ''बारिश में सांपों का खतरा बढ़ जाता है. बारिश के कारण गड्ढों में, सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, इसलिए सांप बाहर निकलकर घरों में या कूड़े दान, हरियाली जैसे क्षेत्रो में जगह ढूंढते निकलते हैं. उज्जैन में कोबरा, रसेल वाइपर, कॉमन क्रेट व पानी के सांप निकलना सामान्य बात है. इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि घर के आस पास हरियाली की समय पर कटाई छंटाई करें. कचरा एकत्रित नहीं होने दें. जूते भी किसी ऊंचे स्थान पर रखें. गाड़ी स्टार्ट करते समय चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार टायर में सांप बैठ जाते हैं.''

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