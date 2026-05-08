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संन्यास के बाद हर्षा रिछारिया की पहली कथा, श्रद्धालुओं को डेढ़ घंटे तक मंत्रमुग्ध रखा

उज्जैन में 108 कुंडीय यज्ञ के दौरान हर्षा रिछारिया अब हर्षानंद गिरी ने माता सती और 52 शक्तिपीठों की कथा सुनाई.

Harsha Richhariya First pravchan
संन्यास के बाद हर्षा रिछारिया की पहली कथा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 8:32 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : ग्लैमरस गर्ल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में पहचान बना चुकी पूर्व मॉडल हर्षा रिछारिया ने संन्यास लेने के कुछ ही समय बाद अब कथा प्रवचन की दुनिया में भी कदम रख दिया है. उज्जैन से करीब 22 किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुरा गांव में आयोजित 108 कुंडीय यज्ञ के दौरान हर्षानंद गिरी ने करीब डेढ़ घंटे तक माता सती और 52 शक्तिपीठों की कथा एवं महत्व का वर्णन किया. भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके प्रवचन सुनने पहुंचे.

कुछ दिन पहले हर्षा ने लिया था संन्यास

पिछले माह 19 अप्रैल को उज्जैन स्थित मौनी आश्रम में हर्षा रिछारिया ने विधिवत संन्यास ग्रहण किया था. पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज के सानिध्य में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागकर साध्वी रूप में ‘स्वामी हर्षानंद गिरी’ नाम अपनाया था. उनके सन्यास को लेकर सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन हर्षा लगातार अपने विरोधियों को जवाब देती नजर आईं. अब संन्यास के बाद उन्होंने कथा प्रवचन की शुरुआत भी कर दी है.

हर्षा रिछारिया अब हर्षानंद गिरी ने सुनाई माता सती की कथा (ETV BHARAT)

कार्यक्रम स्थल पर हर्षा के बड़े होर्डिंग्स

शुक्रवार को उज्जैन के लक्ष्मीपुरा गांव में उनके पहले प्रवचन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बड़े-बड़े होर्डिंग्स में “देवी प्रवचन हर्षा नंद गिरी” लिखकर उनकी तस्वीरें लगाई गईं. दोपहर करीब एक बजे शुरू हुए प्रवचन में हर्षा ने राजा दक्ष और माता सती की कथा से शुरुआत की. उन्होंने कहा कि बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए. प्रवचन के दौरान उन्होंने 52 शक्तिपीठों और हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों का संबंध बताते हुए कहा कि शक्तिपीठों से ही बीज मंत्र और वर्णमाला की उत्पत्ति मानी जाती है.

शक्तिपीठों के दर्शन की मान्यता का उल्लेख

हर्षानंद गिरि ने शक्ति पीठों के दर्शन की मान्यता और सनातन परंपरा का भी उल्लेख किया. उन्होने बताया एक समय पूरी पृथ्वी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई थी. पहली बार बड़े मंच से प्रवचन देने पहुंचीं हर्षा बीच-बीच में लिखित नोट्स देखकर बोलती नजर आईं. बाद में पत्रकारों से उन्होंने कहा "पहली बार इतने बड़े जनसमूह के सामने प्रवचन देने को लेकर वह घबराई हुई थीं. कैमरे के सामने बोलना और हजारों लोगों के बीच मंच से बोलना, दोनों अलग बातें हैं, लेकिन गुरु और माता के आशीर्वाद से उनका पहला प्रवचन सफल रहा."

आशीर्वाद लेने श्रद्धालुओं की लंबी कतार

प्रवचन के दौरान व्यास गद्दी पर विराजमान हर्षानंद गिरी के चरण स्पर्श करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही. प्रवचन समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं ने हर्षा को दक्षिणा भेंट कर आशीर्वाद लिया. कार्यक्रम में लक्ष्मीपुरा, कायथा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हु.

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