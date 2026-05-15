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हर्षानंद गिरी ने लव जिहाद के खिलाफ युवतियों को दिलाई शपथ, आत्मरक्षा के लिए बांटी तलवारें

साध्वी हर्षानंद ने लड़कियों को बांटी तलवार लक्ष्मीपुरा में 8 मई से चल रहे सात दिवसीय धार्मिक आयोजन में साध्वी हर्षानंद ने देवी प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को संबोधित किया. भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रवचन सुनने पहुंचे. गुरुवार को प्रवचन के अंतिम दिन करणी सेना के सहयोग से युवतियों को तलवारें वितरित की गईं. आयोजकों के अनुसार 101 तलवारें बांटने का लक्ष्य था, लेकिन समय पर तलवारें नहीं पहुंचने के कारण मंच से 11 युवतियों को प्रतीकात्मक रूप से तलवारें प्रदान की गईं.

उज्जैन: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पूर्व मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया उर्फ स्वामी हर्षानंद गिरी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. उज्जैन से करीब 22 किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुरा में आयोजित 108 कुंडीय यज्ञ के समापन अवसर पर उन्होंने युवतियों को लव जिहाद से सावधान रहने की शपथ दिलाई और मंच से तलवारें वितरित कीं. इस दौरान उन्होंने भोपाल में हाल ही में हुए विवाद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए.

'तलवारबाजी-घुड़सवारी सीखें लड़कियां'

प्रवचन के दौरान साध्वी हर्षानंद ने मंच से युवतियों को संबोधित करते हुए कहा कि, ''वे अपने कुल और परिवार का सम्मान बनाए रखें तथा किसी भी दूसरे धर्म के बहकावे में न आएं.'' उन्होंने युवतियों से शपथ दिलवाई कि वे ''सनातनी थीं और सनातनी ही रहेंगी तथा आत्मरक्षा के लिए तलवारबाजी, घुड़सवारी और शस्त्र प्रशिक्षण लेंगी.''

साध्वी हर्षानंद ने कहा कि, ''समाज में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और परिवारों को अपनी परवरिश पर भी ध्यान देना चाहिए. देर रात पार्टी और नशे के नाम पर युवतियों को गलत रास्ते की ओर धकेला जा रहा है.'' उन्होंने साधु-संतों और सनातन समाज से एकजुट होकर युवतियों की सुरक्षा के लिए आगे आने की अपील की.

साध्वी हर्षानंद ने युवतियों को बांटी तलवारें (ETV Bharat)

भोपाल में दंगे भड़काने की कोशिश हो रही

भोपाल में हाल ही में हुए विवाद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने खुलकर बयान दिया. हर्षानंद ने कहा कि ''भोपाल में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है. जिन लोगों के खिलाफ हिंदूवादी संगठन खड़े हुए, वे उसी सजा के हकदार थे.''

गौरतलब है कि हर्षा रिछारिया ने उज्जैन के मोनी आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरि महाराज के सानिध्य में संन्यास ग्रहण किया था. संन्यास के बाद उन्होंने स्वामी हर्षानंद गिरी नाम अपनाया और अब धार्मिक प्रवचन व सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रख रही हैं.